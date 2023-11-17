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Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
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03:18 17.11.2023 (обновлено: 03:36 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ates-1909985176.html
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД
Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:18
2023-11-17T03:36
россия
сша
сан-франциско
в мире
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — РИА Новости. Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях форума.Дипломат пояснил, что стране пришлось столкнуться с ограничением делегационного участия, невыдачей виз, третированием российских представителей, "в том числе различными проволочками и повышенным вниманием пограничных властей в аэропорту"."По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жесткий, в том числе публичный, отпор. &lt;...&gt; Такая практика в долгосрочной перспективе бьет бумерангом по самим американцам, которые дискредитируют себя как ответственного международного партнера, превращаются в "токсичного" игрока", — подчеркнул дипломат.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html
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россия, сша, сан-франциско, в мире, саммит атэс
Россия, США, Сан-Франциско, В мире, Саммит АТЭС
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД

Посол: Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям председательства США в АТЭС

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — РИА Новости. Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях форума.
Дипломат пояснил, что стране пришлось столкнуться с ограничением делегационного участия, невыдачей виз, третированием российских представителей, "в том числе различными проволочками и повышенным вниманием пограничных властей в аэропорту".
"По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жесткий, в том числе публичный, отпор. <...> Такая практика в долгосрочной перспективе бьет бумерангом по самим американцам, которые дискредитируют себя как ответственного международного партнера, превращаются в "токсичного" игрока", — подчеркнул дипломат.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в 2023 году.
Баннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС
03:12
 
РоссияСШАСан-ФранцискоВ миреСаммит АТЭС
 
 
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