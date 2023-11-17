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Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД
Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:18
2023-11-17T03:18
2023-11-17T03:36
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — РИА Новости. Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях форума.Дипломат пояснил, что стране пришлось столкнуться с ограничением делегационного участия, невыдачей виз, третированием российских представителей, "в том числе различными проволочками и повышенным вниманием пограничных властей в аэропорту"."По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жесткий, в том числе публичный, отпор. <...> Такая практика в долгосрочной перспективе бьет бумерангом по самим американцам, которые дискредитируют себя как ответственного международного партнера, превращаются в "токсичного" игрока", — подчеркнул дипломат.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в 2023 году.
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россия, сша, сан-франциско, в мире, саммит атэс
Россия, США, Сан-Франциско, В мире, Саммит АТЭС
Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД
Посол: Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям председательства США в АТЭС
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — РИА Новости. Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях форума.
Дипломат пояснил, что стране пришлось столкнуться с ограничением делегационного участия, невыдачей виз, третированием российских представителей, "в том числе различными проволочками и повышенным вниманием пограничных властей в аэропорту".
"По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жесткий, в том числе публичный, отпор. <...> Такая практика в долгосрочной перспективе бьет бумерангом по самим американцам, которые дискредитируют себя как ответственного международного партнера, превращаются в "токсичного" игрока", — подчеркнул дипломат.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско
, завершая председательство США в 2023 году.
Российский посол рассказал, как ведут себя США на саммите АТЭС