https://ria.ru/20231117/ates-1909985176.html

Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД

Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023

Россия давала жесткий отпор злоупотреблениям США в АТЭС, заявили в МИД

Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:18

2023-11-17T03:18

2023-11-17T03:36

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саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — РИА Новости. Москва давала жесткий отпор злоупотреблениям и неправомерным действиям США как председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве в 2023 году, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев на полях форума.Дипломат пояснил, что стране пришлось столкнуться с ограничением делегационного участия, невыдачей виз, третированием российских представителей, "в том числе различными проволочками и повышенным вниманием пограничных властей в аэропорту"."По понятным причинам давали этим злоупотреблениям жесткий, в том числе публичный, отпор. <...> Такая практика в долгосрочной перспективе бьет бумерангом по самим американцам, которые дискредитируют себя как ответственного международного партнера, превращаются в "токсичного" игрока", — подчеркнул дипломат.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html

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россия, сша, сан-франциско, в мире, саммит атэс