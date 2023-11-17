https://ria.ru/20231117/ates-1909980566.html

Посол рассказал о планах России на саммите АТЭС

Посол рассказал о планах России на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023

Посол рассказал о планах России на саммите АТЭС

Россия настроена на конструктивное взаимодействие со всеми партнерами на проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС, а также готова к поиску разумных компромиссов, РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T01:31

2023-11-17T01:31

2023-11-17T01:31

россия

сан-франциско

калифорния

алексей оверчук

саммит атэс

в мире

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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное взаимодействие со всеми партнерами на проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС, а также готова к поиску разумных компромиссов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Со своей стороны настроены на конструктивное взаимодействие со всеми партнерами. Пытаемся сглаживать текущие противоречия в АТЭС, искать разумные компромиссы", - сказал Бердыев, принимающий участие в мероприятии. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20231117/dialog-1909979773.html

россия

сан-франциско

калифорния

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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире