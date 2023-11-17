https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910088102.html

Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани

Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023

Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани

Спасатели завершили разбор завалов частично обрушившегося дома в Астрахани, людей под ними не было, сообщил врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:28

2023-11-17T14:28

2023-11-17T14:40

астрахань

обрушение дома в астрахани

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов частично обрушившегося дома в Астрахани, людей под ними не было, сообщил врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области Виталий Буранов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям."По состоянию на 14.00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объёме, вывезено 350 м3 конструктивных элементов дома, привлечено семь единиц инженерной техники", - приводит администрация области его слова.Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.

астрахань

астраханская область

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астрахань, обрушение дома в астрахани, происшествия, астраханская область