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Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
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14:28 17.11.2023 (обновлено: 14:40 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910088102.html
Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани
Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани
Спасатели завершили разбор завалов частично обрушившегося дома в Астрахани, людей под ними не было, сообщил врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:28
2023-11-17T14:40
астрахань
обрушение дома в астрахани
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов частично обрушившегося дома в Астрахани, людей под ними не было, сообщил врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области Виталий Буранов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям."По состоянию на 14.00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объёме, вывезено 350 м3 конструктивных элементов дома, привлечено семь единиц инженерной техники", - приводит администрация области его слова.Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
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астрахань, обрушение дома в астрахани, происшествия, астраханская область
Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Происшествия, Астраханская область
Спасатели разобрали завалы в частично обрушившемся доме в Астрахани

Спасатели не нашли людей под завалами частично обрушившегося дома в Астрахани

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов частично обрушившегося дома в Астрахани, людей под ними не было, сообщил врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области Виталий Буранов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 14.00 17 ноября работы по разбору завалов обрушившегося здания с использованием инженерной техники завершены в полном объёме, вывезено 350 м3 конструктивных элементов дома, привлечено семь единиц инженерной техники", - приводит администрация области его слова.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
Обрушение части жилого дома в Астрахани
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
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1 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

Сотрудники МЧС РФ, скорой медицинской помощи и полиции работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
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2 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В результате повреждения получили несущие конструкции.

Грузовые автомобили коммунальных служб на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
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3 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

При обрушении погибла женщина.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
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4 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим ЧС.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
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5 из 6
© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанк

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда пятиэтажного дома.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
1 из 6

По предварительным данным, инцидент произошел при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
2 из 6

В результате повреждения получили несущие конструкции.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
3 из 6

При обрушении погибла женщина.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
4 из 6

В регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
5 из 6

Всем пострадавшим окажут поддержку и предоставят жилье из маневренного фонда.

© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
6 из 6
 
АстраханьОбрушение дома в АстраханиПроисшествияАстраханская область
 
 
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