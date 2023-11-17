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Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.11.2023
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Липецкая область
 
17:04 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/apk-1910141288.html
Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей
Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 17.11.2023
Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей
За последние пять лет объем произведенной и отгруженной продукции в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области вырос на 76 и 87% соответственно, общий... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:04
2023-11-17T17:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. За последние пять лет объем произведенной и отгруженной продукции в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области вырос на 76 и 87% соответственно, общий объем производства АПК приближается к рекордным 500 миллиардам рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что заработная плата в региональном сельском хозяйстве за этот период также выросла на 168%. С 2019 года объем инвестиций в АПК региона превысил 165 миллиардов рублей. Создано более четырех тысяч новых рабочих мест. По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области реализуются инвестиционные проекты на сумму более 90 миллиардов рублей. Только за первое полугодие 2023 года рост инвестиций в сельское хозяйство превысил 6%, а в переработку – 8%. Сегодня инвестиции в АПК занимают 38% от всех инвестиций области в основной капитал. "Создаются новые предприятия, растут инвестиции – это дает рост экспорта. Мы не только входим в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, но еще и в 15 регионов-экспортеров. Прогнозная сумма экспорта продукции агропромышленного комплекса области приближается к одному миллиарду долларов. Несмотря на все введенные санкции и ограничения, наши аграрии отгружают продукцию в 84 страны мира", – подчеркнул губернатор Липецкой области. Он добавил, что достигнутые показатели говорят о высоком профессионализме липецких аграриев и должны стать стимулом для дальнейшего развития. Губернатор обозначил направления, по которым будет развиваться липецкий АПК в ближайшее время. Это – селекция в растениеводстве и животноводстве, производство семян, развитие агрокластера на базе особой экономической зоны "Липецк", создание наукоемких предприятий.
https://ria.ru/20231114/myaso-1909430320.html
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, "липецк"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, "Липецк"
Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей

Объем производства в липецком АПК составляет около 500 миллиардов рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. За последние пять лет объем произведенной и отгруженной продукции в агропромышленном комплексе (АПК) Липецкой области вырос на 76 и 87% соответственно, общий объем производства АПК приближается к рекордным 500 миллиардам рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что заработная плата в региональном сельском хозяйстве за этот период также выросла на 168%. С 2019 года объем инвестиций в АПК региона превысил 165 миллиардов рублей. Создано более четырех тысяч новых рабочих мест.
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По словам Артамонова, сейчас в Липецкой области реализуются инвестиционные проекты на сумму более 90 миллиардов рублей. Только за первое полугодие 2023 года рост инвестиций в сельское хозяйство превысил 6%, а в переработку – 8%. Сегодня инвестиции в АПК занимают 38% от всех инвестиций области в основной капитал.
"Создаются новые предприятия, растут инвестиции – это дает рост экспорта. Мы не только входим в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, но еще и в 15 регионов-экспортеров. Прогнозная сумма экспорта продукции агропромышленного комплекса области приближается к одному миллиарду долларов. Несмотря на все введенные санкции и ограничения, наши аграрии отгружают продукцию в 84 страны мира", – подчеркнул губернатор Липецкой области.
Он добавил, что достигнутые показатели говорят о высоком профессионализме липецких аграриев и должны стать стимулом для дальнейшего развития. Губернатор обозначил направления, по которым будет развиваться липецкий АПК в ближайшее время. Это – селекция в растениеводстве и животноводстве, производство семян, развитие агрокластера на базе особой экономической зоны "Липецк", создание наукоемких предприятий.
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