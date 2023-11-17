https://ria.ru/20231117/alkogol-1910113129.html

В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя

В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя - РИА Новости, 17.11.2023

В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя

В Воронеже посетитель бара, будучи недовольным качеством спиртного, бросил в работницу заведения "техническое устройство", которое сдетонировало и в результате... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:57

2023-11-17T15:57

2023-11-17T17:17

происшествия

воронеж

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. В Воронеже посетитель бара, будучи недовольным качеством спиртного, бросил в работницу заведения "техническое устройство", которое сдетонировало и в результате нанесло женщине травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД."Мужчина зашел в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало. После чего скрылся с места происшествия. Продавец получила незначительные телесные повреждения", — сказал собеседник агентства.По его словам, оперативники смогли определить личность мужчины, задержали и доставили его в отделение полиции."Он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что, на его взгляд, в заведении продавали некачественное спиртное", — добавил представитель ведомства.Он отметил, что осколки устройства, изъятые с места происшествия, направили на экспертизу. Проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html

воронеж

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)