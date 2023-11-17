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В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя - РИА Новости, 17.11.2023
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15:57 17.11.2023 (обновлено: 17:17 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/alkogol-1910113129.html
В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя
В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя - РИА Новости, 17.11.2023
В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя
В Воронеже посетитель бара, будучи недовольным качеством спиртного, бросил в работницу заведения "техническое устройство", которое сдетонировало и в результате... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:57
2023-11-17T17:17
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. В Воронеже посетитель бара, будучи недовольным качеством спиртного, бросил в работницу заведения "техническое устройство", которое сдетонировало и в результате нанесло женщине травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД."Мужчина зашел в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало. После чего скрылся с места происшествия. Продавец получила незначительные телесные повреждения", — сказал собеседник агентства.По его словам, оперативники смогли определить личность мужчины, задержали и доставили его в отделение полиции."Он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что, на его взгляд, в заведении продавали некачественное спиртное", — добавил представитель ведомства.Он отметил, что осколки устройства, изъятые с места происшествия, направили на экспертизу. Проводится процессуальная проверка.
https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html
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происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже мужчина бросил бомбу в работницу бара из-за плохого алкоголя

Житель Воронежа, недовольный качеством алкоголя, бросил бомбу в работницу бара

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. В Воронеже посетитель бара, будучи недовольным качеством спиртного, бросил в работницу заведения "техническое устройство", которое сдетонировало и в результате нанесло женщине травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
"Мужчина зашел в питейное заведение, расположенное на Московском проспекте, и бросил в сторону продавца техническое устройство, которое сдетонировало. После чего скрылся с места происшествия. Продавец получила незначительные телесные повреждения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, оперативники смогли определить личность мужчины, задержали и доставили его в отделение полиции.
"Он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что, на его взгляд, в заведении продавали некачественное спиртное", — добавил представитель ведомства.
Он отметил, что осколки устройства, изъятые с места происшествия, направили на экспертизу. Проводится процессуальная проверка.
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ПроисшествияВоронежМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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