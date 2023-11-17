https://ria.ru/20231117/aktery-1910183637.html

Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику

Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику - РИА Новости, 17.11.2023

Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику

Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику - это уже другое, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:03

2023-11-17T20:03

2023-11-17T20:03

культура

россия

владимир путин

санкт-петербургский международный культурный форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику - это уже другое, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. "Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому , что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем противнику, то это одна история. А если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другое", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231117/putin-1910174725.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум