Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику
Путин: высказываться об СВО — это одно, перечислять гонорары противнику — другое
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику - это уже другое, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения.
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"Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому , что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем противнику, то это одна история. А если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другое", - сказал Путин.