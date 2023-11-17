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Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику - РИА Новости, 17.11.2023
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Культура
 
20:03 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/aktery-1910183637.html
Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику
Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику - РИА Новости, 17.11.2023
Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику
Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику - это уже другое, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:03
2023-11-17T20:03
культура
россия
владимир путин
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику - это уже другое, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. &quot;Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому , что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем противнику, то это одна история. А если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другое&quot;, - сказал Путин.
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россия, владимир путин, санкт-петербургский международный культурный форум
Культура, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин высказался об актерах, перечисляющих гонорары противнику

Путин: высказываться об СВО — это одно, перечислять гонорары противнику — другое

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Если актеры просто высказывают свое мнение об СВО - это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику - это уже другое, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения.
«

"Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому , что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем противнику, то это одна история. А если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации - это другое", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО
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КультураРоссияВладимир ПутинСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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