https://ria.ru/20231117/abbas-1910122914.html

Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию

Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию - РИА Новости, 17.11.2023

Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:14

2023-11-17T16:14

2023-11-17T16:16

палестина

россия

махмуд аббас

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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш."Этот визит состоится. Было определено, что он состоится в течение этих дней, но с российской стороной было достигнуто соглашение, что оно будет немного перенесено по причине нынешней ситуации. Возможно, что он состоится в течение ближайшего времени", - сказал аль-Хаббаш.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял журналистам, что визит Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.

https://ria.ru/20231115/palestina-1909597995.html

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палестина, россия, махмуд аббас