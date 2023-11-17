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Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию - РИА Новости, 17.11.2023
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16:14 17.11.2023 (обновлено: 16:16 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/abbas-1910122914.html
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию - РИА Новости, 17.11.2023
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:14
2023-11-17T16:16
палестина
россия
махмуд аббас
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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш."Этот визит состоится. Было определено, что он состоится в течение этих дней, но с российской стороной было достигнуто соглашение, что оно будет немного перенесено по причине нынешней ситуации. Возможно, что он состоится в течение ближайшего времени", - сказал аль-Хаббаш.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял журналистам, что визит Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.
https://ria.ru/20231115/palestina-1909597995.html
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палестина, россия, махмуд аббас
Палестина, Россия, Махмуд Аббас
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию

Советник Аббаса: глава Палестины может посетить РФ в течение ближайшего времени

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
"Этот визит состоится. Было определено, что он состоится в течение этих дней, но с российской стороной было достигнуто соглашение, что оно будет немного перенесено по причине нынешней ситуации. Возможно, что он состоится в течение ближайшего времени", - сказал аль-Хаббаш.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял журналистам, что визит Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Аббас заявил, что Израиль ведет войну против существования палестинцев
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ПалестинаРоссияМахмуд Аббас
 
 
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