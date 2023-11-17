https://ria.ru/20231117/abbas-1910122914.html
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию - РИА Новости, 17.11.2023
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:14
2023-11-17T16:14
2023-11-17T16:16
палестина
россия
махмуд аббас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg
ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш."Этот визит состоится. Было определено, что он состоится в течение этих дней, но с российской стороной было достигнуто соглашение, что оно будет немного перенесено по причине нынешней ситуации. Возможно, что он состоится в течение ближайшего времени", - сказал аль-Хаббаш.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял журналистам, что визит Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.
https://ria.ru/20231115/palestina-1909597995.html
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c7c76ce414019b15e5c0c2fea6154b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, россия, махмуд аббас
Палестина, Россия, Махмуд Аббас
Советник Аббаса ответил на вопрос о его возможном визите в Россию
Советник Аббаса: глава Палестины может посетить РФ в течение ближайшего времени
ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в течение ближайшего времени, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
"Этот визит состоится. Было определено, что он состоится в течение этих дней, но с российской стороной было достигнуто соглашение, что оно будет немного перенесено по причине нынешней ситуации. Возможно, что он состоится в течение ближайшего времени", - сказал аль-Хаббаш.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов
заявлял журналистам, что визит Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.
Аббас заявил, что Израиль ведет войну против существования палестинцев