https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html

"Осталось недолго". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

"Осталось недолго". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 16.11.2023

"Осталось недолго". В США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за провала ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:24

2023-11-16T15:24

2023-11-16T15:56

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут убрать в ближайшее время из-за провала ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Это действительно плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго. <…> Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского", — сказал он.По словам эксперта, у ВСУ заканчиваются боеприпасы и людские ресурсы, при этом поддержка киевских властей в конгрессе США и среди европейских союзников также сокращается. Таким образом, нет ни единого шанса, что Россия может проиграть в этом конфликте, отметил Макговерн."Слишком много поставлено на кон, поэтому береги себя, Зеленский", — резюмировал экс-аналитик.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. Тем не менее сегодня телеканал CNN сообщил, что американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909807977.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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