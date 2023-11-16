https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909816798.html

В СФ предостерегли Зеленского от выдвижения условий по завершению конфликта

В СФ предостерегли Зеленского от выдвижения условий по завершению конфликта - РИА Новости, 16.11.2023

В СФ предостерегли Зеленского от выдвижения условий по завершению конфликта

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что чем дальше Владимир Зеленский будет диктовать условия по завершению... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:32

2023-11-16T13:32

2023-11-16T13:32

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

в мире

сергей цеков

россия

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что чем дальше Владимир Зеленский будет диктовать условия по завершению военного конфликта, тем меньше у Украины останется территорий. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева. "Чем дольше Зеленский будет президентом Украины, тем меньше будет территория Украины. Чем дальше он будет диктовать условия, тем от Украины будет оставаться все меньше и меньше территорий", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, военный конфликт на Украине закончится уже без Зеленского и на условиях России. "На Украине к власти рано или поздно придут нормальные руководители, способные договориться с Россией. К этому все когда-то придет", - подчеркнул Цеков.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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украина, владимир зеленский, в мире, сергей цеков, россия, совет федерации рф