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Ближайший союзник начал "топить" Зеленского, заявили в США - РИА Новости, 16.11.2023
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09:49 16.11.2023 (обновлено: 11:50 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909757386.html
Ближайший союзник начал "топить" Зеленского, заявили в США
Ближайший союзник начал "топить" Зеленского, заявили в США - РИА Новости, 16.11.2023
Ближайший союзник начал "топить" Зеленского, заявили в США
ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве "Северных потоков", заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:49
2023-11-16T11:50
в мире
сша
украина
киев
джо байден
валерий залужный
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве "Северных потоков", заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника не доказывает ничего", — сказал он.По мнению Риттера, теракт спланировал президент США Джо Байден, когда-то пригрозивший: "Если русские танки и военные войдут на территорию Украины, мы уничтожим этот трубопровод".В итоге США обрекли европейских союзников на холодную зиму, поэтому ЦРУ отчаянно пытается переложить вину на Киев, заключил Риттер.По утверждению Washington Post, ссылающейся на неназваных чиновников на Украине, в Европе и прочих информированных людей, 48-летний Червинский якобы играл центральную роль в атаке на "Северные потоки" и получал приказы от украинских высокопоставленных лиц, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия заявляют, что проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.В Кремле это подрыв назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
https://ria.ru/20231116/vsu-1909723676.html
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, валерий залужный, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, северный поток
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Валерий Залужный, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Северный поток
Ближайший союзник начал "топить" Зеленского, заявили в США

Риттер: ЦРУ пытается переложить на Киев вину за подрыв "Северного потока"

© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦРУ пытаются подставить Украину, обвинив ее в подрыве "Северных потоков", заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника не доказывает ничего", — сказал он.
По мнению Риттера, теракт спланировал президент США Джо Байден, когда-то пригрозивший: "Если русские танки и военные войдут на территорию Украины, мы уничтожим этот трубопровод".
В итоге США обрекли европейских союзников на холодную зиму, поэтому ЦРУ отчаянно пытается переложить вину на Киев, заключил Риттер.
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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По утверждению Washington Post, ссылающейся на неназваных чиновников на Украине, в Европе и прочих информированных людей, 48-летний Червинский якобы играл центральную роль в атаке на "Северные потоки" и получал приказы от украинских высокопоставленных лиц, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия заявляют, что проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли.
В Кремле это подрыв назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
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В миреСШАУкраинаКиевДжо БайденВалерий ЗалужныйЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
 
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