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Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба
Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба - РИА Новости, 16.11.2023
Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба
Проект федерального закона, разработанный депутатами ГД РФ, вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:38
2023-11-16T13:38
2023-11-16T13:38
российское казачество
российское казачество
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виктор водолацкий
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проект федерального закона, разработанный депутатами ГД РФ, вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", сообщил казачий генерал и депутат ГД РФ Виктор Водолацкий порталу "Российское казачество"."В данном законе будет прописана вся жизнь казака, его отношение к жизни, его отношение к служению российскому государству и, самое главное, будущие проекты правительства, которые будут реализованы", – заявил чиновник.Сейчас разработкой законопроекта продолжает заниматься Государственная Дума Российской Федерации и рабочая группа в Федеральном агентстве по делам национальностей. По словам Виктора Водолацкого, Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" устарел и не отражает реалий сегодняшнего дня, а предлагаемые изменения четко регламентируют участие казачества в жизни России."Специальная военная операция показала сегодня, что казаки необходимы нашей стране. После завершения СВО они должны реализовать свой потенциал – это и воспитание будущих патриотов, это работа военно-патриотических центров, развитие кадетских корпусов", – рассказал Виктор Водолацкий.
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Депутат Госдумы РФ рассказал, как изменится казачья госслужба
Проект федерального закона вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».
2023-11-16T13:38
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РИА Новости
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российское казачество, москва, виктор водолацкий, госдума рф
Российское казачество, Российское казачество, Москва, Виктор Водолацкий, Госдума РФ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Проект федерального закона, разработанный депутатами ГД РФ, вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", сообщил
казачий генерал и депутат ГД РФ Виктор Водолацкий порталу "Российское казачество".
"В данном законе будет прописана вся жизнь казака, его отношение к жизни, его отношение к служению российскому государству и, самое главное, будущие проекты правительства, которые будут реализованы", – заявил чиновник.
Водолацкий рассказал про освобождение Лисичанска
Сейчас разработкой законопроекта продолжает заниматься Государственная Дума Российской Федерации и рабочая группа в Федеральном агентстве по делам национальностей. По словам Виктора Водолацкого, Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" устарел и не отражает реалий сегодняшнего дня, а предлагаемые изменения четко регламентируют участие казачества в жизни России.
"Специальная военная операция показала сегодня, что казаки необходимы нашей стране. После завершения СВО они должны реализовать свой потенциал – это и воспитание будущих патриотов, это работа военно-патриотических центров, развитие кадетских корпусов", – рассказал Виктор Водолацкий.