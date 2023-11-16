https://ria.ru/20231116/zakon-1909818020.html

Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба

Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба - РИА Новости, 16.11.2023

Депутат ГД РФ рассказал, как изменится казачья служба

Проект федерального закона, разработанный депутатами ГД РФ, вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:38

2023-11-16T13:38

2023-11-16T13:38

российское казачество

российское казачество

москва

виктор водолацкий

госдума рф

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проект федерального закона, разработанный депутатами ГД РФ, вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", сообщил казачий генерал и депутат ГД РФ Виктор Водолацкий порталу "Российское казачество"."В данном законе будет прописана вся жизнь казака, его отношение к жизни, его отношение к служению российскому государству и, самое главное, будущие проекты правительства, которые будут реализованы", – заявил чиновник.Сейчас разработкой законопроекта продолжает заниматься Государственная Дума Российской Федерации и рабочая группа в Федеральном агентстве по делам национальностей. По словам Виктора Водолацкого, Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" устарел и не отражает реалий сегодняшнего дня, а предлагаемые изменения четко регламентируют участие казачества в жизни России."Специальная военная операция показала сегодня, что казаки необходимы нашей стране. После завершения СВО они должны реализовать свой потенциал – это и воспитание будущих патриотов, это работа военно-патриотических центров, развитие кадетских корпусов", – рассказал Виктор Водолацкий.

https://ria.ru/20230703/lisichansk-1881872522.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Депутат Госдумы РФ рассказал, как изменится казачья госслужба Проект федерального закона вносит важные изменения в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества». 2023-11-16T13:38 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

российское казачество, москва, виктор водолацкий, госдума рф