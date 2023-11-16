https://ria.ru/20231116/yazyk-1909783414.html

Школы смогут проверять уровень владения русским языком у учеников

Школы смогут проверять уровень владения русским языком у учеников - РИА Новости, 16.11.2023

Школы смогут проверять уровень владения русским языком у учеников

Образовательные организации получат возможность проводить диагностику уровня владения русским языком учениками, ее результаты будут использованы при... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:26

2023-11-16T11:26

2023-11-16T11:27

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Образовательные организации получат возможность проводить диагностику уровня владения русским языком учениками, ее результаты будут использованы при формировании учебного плана. Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Парламентских слушаниях по теме "Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения".Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула обязанность государства и общества хранить русский язык и прилагать все усилия, чтобы он звучал на весь мир."Вопросы развития русского языка занимают ведущее место во многих стратегических документах. Это и Основы государственной культурной политики, и Концепция преподавания русского языка и литературы", – заметила она.По словам Валентины Матвиенко, внимание граждан приковано к школьной программе по русскому языку, по литературе."Творческое наследие авторов "золотого фонда" — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова — должно быть твердо закреплено в школьной программе и экзаменах", – сказала она.Председатель Совета Федерации обратила внимание, что продолжает развиваться проект "Российский учитель за рубежом". За шесть лет он успел расширить свои границы и охватить 7 стран, а с этого года реализуется и в Индии. Она добавила, что необходимо развивать его на системной, стратегической основе, причем не только на евразийском континенте, но и в государствах Азии, Африки, Латинской Америки.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в текущем году внесены изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности, которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком."По результатам проведения такой диагностики при формировании учебного плана могут быть предусмотрены дополнительные часы или дополнительные курсы для изучения русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования", – сказал Сергей Кравцов.Он отметил, что также подготовлены диагностические материалы для оценки языковой адаптации детей с миграционной историей. Данное нововведение позволит нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей.Министр просвещения напомнил, что законодательно закреплены изменения, направленные на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации. В настоящее время идет подготовка четырех наиболее значимых словарей: орфографического и орфоэпического, которые составляет Институт русского языка имени В.В. Виноградова, а также словаря иностранных слов и толкового словаря, подготовку которых осуществляют Санкт-Петербургский государственный университет и Институт лингвистических исследований."Работы будут завершены к концу 2024 года, и мы ожидаем, что в 2025 году эти словари будут вынесены на рассмотрение Правительственной комиссии по русскому языку", – добавил он.Сергей Кравцов обратил внимание, что Министерство просвещения разработало и утвердило федеральные основные общеобразовательные программы по обязательным для изучения учебным предметам. Особое внимание уделялось федеральным рабочим программам по "Русскому языку", "Литературному чтению" и "Литературе". С 1 сентября текущего года они обязательны для всех школ и всех учеников с 1 по 11 класс.В новых рабочих программах увеличено количество часов на русский язык и литературу. Особое внимание сейчас уделяется вопросам речевой культуры, практической и читательской грамотности.Сергей Кравцов обратил внимание, что в 9 классе проводится итоговое собеседование по русскому языку как допуск к основному государственному экзамену, а в 11 – обязательное сочинение как допуск к единому государственному экзамену по русскому языку. В программы по литературе вернулись многие произведения российских писателей: Алексея Толстого, Николая Островского, Сергея Смирнова, Александра Фадеева, Владимира Богомолова, Бориса Васильева, Юрия Бондарева.Глава Минпросвещения России напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он подчеркнул, что произведения А.С. Пушкина преподаются на всех уровнях обучения – в начальной школе, средних и старших классах. Сергей Кравцов сообщил, что 6 июня 2024 года, в юбилейную дату, во всех всероссийских детских центрах пройдут акции и флешмобы, посвященные творчеству писателя.

https://ria.ru/20231114/slovari-1909348442.html

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сергей кравцов, общество, сн_образование, социальный навигатор, россия