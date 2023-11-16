https://ria.ru/20231116/vystavka-1909842806.html

На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет День Новгородской области

На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет День Новгородской области - РИА Новости, 16.11.2023

На выставке-форуме "Россия" в Москве пройдет День Новгородской области

День Новгородской области пройдет 20 декабря на выставке-форуме "Россия" в Москве, будут представлены достижения региона и творческая программа, сообщает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:49

2023-11-16T14:49

2023-11-16T14:50

выставка-форум "россия"

великий новгород

новгородская область

москва

выставка-форум "россия"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907502822_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_c897933a5932b75567ee6c3d174aac61.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. День Новгородской области пройдет 20 декабря на выставке-форуме "Россия" в Москве, будут представлены достижения региона и творческая программа, сообщает пресс-служба правительства региона. "20 декабря на Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве, на ВДНХ, состоится презентация Новгородской области. Демонстрация достижений региона будет сопровождаться творческой программой", - говорится в сообщении. Уточняется, что новгородский гусельник Антоний проведет театрализованное музыкальное представление "Отсюда есмь пошла земля русская". Выступление Оркестра русских народных инструментов имени Бабанова, народного ансамбля "Сорока", красочные сцены фолк-рок мюзикла "Садко", модное дефиле в традиционных костюмах от фестиваля "Сарафан" погрузит посетителей выставки в богатую историю и самобытность новгородской земли. Традиции сменятся синтезом классики и современности в выступлении трио "Lege Artis" Новгородской областной филармонии имени. А.С.Аренского. Завершат программу "Симфонические рок-хиты" - оркестр и рок-музыканты Великого Новгорода сыграют под управлением дирижера Льва Дунаева.

великий новгород

новгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, новгородская область, москва, выставка-форум "россия", общество