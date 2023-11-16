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Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России

Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России

Попытки дискредитации выборов в РФ предпринимаются постоянно, они усилятся к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года, но и избирательная... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:46

2023-11-16T16:46

2023-11-16T16:46

политика

россия

российский общественный институт избирательного права

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки дискредитации выборов в РФ предпринимаются постоянно, они усилятся к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года, но и избирательная система, и избиратели к этому готовы, заявил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов. "Работа над дискредитацией наших выборов - она идет. Она носит системный характер, идет постоянно, каждый избирательный цикл", - сказал Игнатов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Выборы в России: важно, честно и удобно" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как отметил Игнатов, к президентским выборам в России, которые запланированы на март 2024 года, это давление станет сильнее, поскольку это главные выборы страны. Тем не менее, по его словам, и избирательная система России, и сами избиратели к этому готовы. "Я уверен, что с использованием имеющегося опыта и мудрости мы спокойно пройдем этот путь… не позволим изменить волю народа", - подытожил Игнатов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, российский общественный институт избирательного права