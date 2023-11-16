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Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России
Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России - РИА Новости, 16.11.2023
Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России
Попытки дискредитации выборов в РФ предпринимаются постоянно, они усилятся к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года, но и избирательная... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:46
2023-11-16T16:46
2023-11-16T16:46
политика
россия
российский общественный институт избирательного права
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки дискредитации выборов в РФ предпринимаются постоянно, они усилятся к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года, но и избирательная система, и избиратели к этому готовы, заявил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов. "Работа над дискредитацией наших выборов - она идет. Она носит системный характер, идет постоянно, каждый избирательный цикл", - сказал Игнатов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Выборы в России: важно, честно и удобно" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как отметил Игнатов, к президентским выборам в России, которые запланированы на март 2024 года, это давление станет сильнее, поскольку это главные выборы страны. Тем не менее, по его словам, и избирательная система России, и сами избиратели к этому готовы. "Я уверен, что с использованием имеющегося опыта и мудрости мы спокойно пройдем этот путь… не позволим изменить волю народа", - подытожил Игнатов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, российский общественный институт избирательного права
Политика, Россия, Российский общественный институт избирательного права
Эксперт прокомментировал попытки дискредитации выборов в России
Эксперт: попытки дискредитации выборов в России усилятся к президентским
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки дискредитации выборов в РФ предпринимаются постоянно, они усилятся к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года, но и избирательная система, и избиратели к этому готовы, заявил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов.
"Работа над дискредитацией наших выборов - она идет. Она носит системный характер, идет постоянно, каждый избирательный цикл", - сказал Игнатов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Выборы в России: важно, честно и удобно" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметил Игнатов, к президентским выборам в России, которые запланированы на март 2024 года, это давление станет сильнее, поскольку это главные выборы страны. Тем не менее, по его словам, и избирательная система России, и сами избиратели к этому готовы.
"Я уверен, что с использованием имеющегося опыта и мудрости мы спокойно пройдем этот путь… не позволим изменить волю народа", - подытожил Игнатов.
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