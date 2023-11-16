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На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе - РИА Новости, 16.11.2023
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17:18 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/vuz-1909889450.html
На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе
На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе - РИА Новости, 16.11.2023
На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе
Дата окончания работы Юрия Кобаладзе в качестве заместителя декана факультета международной журналистики появилась на сайте вуза: указано, что он занимал эту... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:18
2023-11-16T17:18
общество
иван ургант
мгимо
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дата окончания работы Юрия Кобаладзе в качестве заместителя декана факультета международной журналистики появилась на сайте вуза: указано, что он занимал эту должность с 2014 по 2023 год. На сайте Московского государственного института международных отношений (МГИМО) указано, что Юрий Кобаладзе занимал должность заместителя декана факультета международной журналистики с 2014 по 2023 год. Ранее в СМИ появилась информация, что Кобаладзе уволен из вуза за приглашение Ивана Урганта на встречу со студентами. Позднее СМИ сообщили, что он уволился по собственному желанию. "2014–2023 - заместитель декана Факультета международной журналистики МГИМО", - говорится на странице Кобаладзе на сайте вуза. При этом у других действующих сотрудников вуза указана только дата начала работы в МГИМО.
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общество, иван ургант, мгимо
Общество, Иван Ургант, МГИМО
На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе

Дата окончания работы Кобаладзе в качестве замдекана появилась на сайте МГИМО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дата окончания работы Юрия Кобаладзе в качестве заместителя декана факультета международной журналистики появилась на сайте вуза: указано, что он занимал эту должность с 2014 по 2023 год.
На сайте Московского государственного института международных отношений (МГИМО) указано, что Юрий Кобаладзе занимал должность заместителя декана факультета международной журналистики с 2014 по 2023 год.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кобаладзе уволен из вуза за приглашение Ивана Урганта на встречу со студентами. Позднее СМИ сообщили, что он уволился по собственному желанию.
«
"2014–2023 - заместитель декана Факультета международной журналистики МГИМО", - говорится на странице Кобаладзе на сайте вуза.
При этом у других действующих сотрудников вуза указана только дата начала работы в МГИМО.
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