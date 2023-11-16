https://ria.ru/20231116/vuz-1909889450.html

На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе

На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе - РИА Новости, 16.11.2023

На сайте МГИМО появилась дата окончания работы Кобаладзе

Дата окончания работы Юрия Кобаладзе в качестве заместителя декана факультета международной журналистики появилась на сайте вуза: указано, что он занимал эту... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:18

2023-11-16T17:18

2023-11-16T17:18

общество

иван ургант

мгимо

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дата окончания работы Юрия Кобаладзе в качестве заместителя декана факультета международной журналистики появилась на сайте вуза: указано, что он занимал эту должность с 2014 по 2023 год. На сайте Московского государственного института международных отношений (МГИМО) указано, что Юрий Кобаладзе занимал должность заместителя декана факультета международной журналистики с 2014 по 2023 год. Ранее в СМИ появилась информация, что Кобаладзе уволен из вуза за приглашение Ивана Урганта на встречу со студентами. Позднее СМИ сообщили, что он уволился по собственному желанию. "2014–2023 - заместитель декана Факультета международной журналистики МГИМО", - говорится на странице Кобаладзе на сайте вуза. При этом у других действующих сотрудников вуза указана только дата начала работы в МГИМО.

https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иван ургант, мгимо