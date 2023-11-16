https://ria.ru/20231116/vsu-1909916592.html

Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ

Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023

Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ

Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:32

2023-11-16T18:32

2023-11-16T18:35

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское издание "Вести" со ссылкой на решение Обуховского райсуда Киевской области. "В Киевской области несовершеннолетнего ученика лицея приговорили к тюремному сроку 7 лет за передачу ФСБ РФ позиции ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации "Вестей", несовершеннолетний с 9 по 13 марта этого года снимал и отправлял "сотруднику ФСБ РФ фото и видео военных объектов в городе Обухов Киевской области". В ходе судебных заседаний он признал свою вину частично. На Украине предусмотрена уголовная ответственность за распространение информации о перемещении и размещении украинских военных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр