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Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 16.11.2023 (обновлено: 18:35 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vsu-1909916592.html
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ
Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:32
2023-11-16T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
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киевская область
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское издание "Вести" со ссылкой на решение Обуховского райсуда Киевской области. "В Киевской области несовершеннолетнего ученика лицея приговорили к тюремному сроку 7 лет за передачу ФСБ РФ позиции ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации "Вестей", несовершеннолетний с 9 по 13 марта этого года снимал и отправлял "сотруднику ФСБ РФ фото и видео военных объектов в городе Обухов Киевской области". В ходе судебных заседаний он признал свою вину частично. На Украине предусмотрена уголовная ответственность за распространение информации о перемещении и размещении украинских военных.
https://ria.ru/20231003/vsu-1900121515.html
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в мире, украина, киевская область, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ

"Вести": киевский суд приговорил лицеиста к семи годам за передачу данных о ВСУ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское издание "Вести" со ссылкой на решение Обуховского райсуда Киевской области.
"В Киевской области несовершеннолетнего ученика лицея приговорили к тюремному сроку 7 лет за передачу ФСБ РФ позиции ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации "Вестей", несовершеннолетний с 9 по 13 марта этого года снимал и отправлял "сотруднику ФСБ РФ фото и видео военных объектов в городе Обухов Киевской области". В ходе судебных заседаний он признал свою вину частично.
На Украине предусмотрена уголовная ответственность за распространение информации о перемещении и размещении украинских военных.
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