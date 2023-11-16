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Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ
Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:32
2023-11-16T18:32
2023-11-16T18:35
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд на Украине приговорил ученика лицея к семи годам лишения свободы за передачу информации и местах дислокации украинских войск, сообщило в четверг украинское издание "Вести" со ссылкой на решение Обуховского райсуда Киевской области. "В Киевской области несовершеннолетнего ученика лицея приговорили к тюремному сроку 7 лет за передачу ФСБ РФ позиции ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации "Вестей", несовершеннолетний с 9 по 13 марта этого года снимал и отправлял "сотруднику ФСБ РФ фото и видео военных объектов в городе Обухов Киевской области". В ходе судебных заседаний он признал свою вину частично. На Украине предусмотрена уголовная ответственность за распространение информации о перемещении и размещении украинских военных.
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РИА Новости
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Украинский школьник получил семь лет за передачу России сведений о ВСУ
"Вести": киевский суд приговорил лицеиста к семи годам за передачу данных о ВСУ