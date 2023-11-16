https://ria.ru/20231116/vsu-1909890246.html

Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ

Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023

Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ

Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону, ее подозревают в финансировании... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:21

2023-11-16T17:21

2023-11-16T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону, ее подозревают в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства по области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Ростовской области. Уточняется, что экс-сотрудница одного из госучреждений в Ростовской области в период с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей. Деньги переводились на украинские банковские счета, которые использовались для финансирования ВСУ. Как отметили в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по региону, женщина осознавала, что перечисленные деньги шли на покупку обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой "антитеррористической операции" (АТО), а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против российских войск и участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. "В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении управления ФСБ по региону. Уточняется, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ростовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр