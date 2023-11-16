Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ
ФСБ задержала бывшую сотрудницу ростовского госучреждения за финансирование ВСУ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону, ее подозревают в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства по области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Ростовской области. Уточняется, что экс-сотрудница одного из госучреждений в Ростовской области в период с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей. Деньги переводились на украинские банковские счета, которые использовались для финансирования ВСУ.
Как отметили в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по региону, женщина осознавала, что перечисленные деньги шли на покупку обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой "антитеррористической операции" (АТО), а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против российских войск и участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.
"В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении управления ФСБ по региону. Уточняется, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.