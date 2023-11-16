Рейтинг@Mail.ru
Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/vsu-1909890246.html
Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ
Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ
Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону, ее подозревают в финансировании... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:21
2023-11-16T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону, ее подозревают в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства по области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Ростовской области. Уточняется, что экс-сотрудница одного из госучреждений в Ростовской области в период с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей. Деньги переводились на украинские банковские счета, которые использовались для финансирования ВСУ. Как отметили в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по региону, женщина осознавала, что перечисленные деньги шли на покупку обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой "антитеррористической операции" (АТО), а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против российских войск и участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. "В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении управления ФСБ по региону. Уточняется, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
ростовская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Бывшую сотрудницу ростовского госучреждения заподозрили в помощи ВСУ

ФСБ задержала бывшую сотрудницу ростовского госучреждения за финансирование ВСУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Бывшая сотрудница одного из государственных учреждений в Ростовской области задержана сотрудниками управления ФСБ по региону, ее подозревают в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе ведомства по области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к оказанию финансовой помощи украинским вооруженным формированиям", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Ростовской области. Уточняется, что экс-сотрудница одного из госучреждений в Ростовской области в период с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей. Деньги переводились на украинские банковские счета, которые использовались для финансирования ВСУ.
Как отметили в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по региону, женщина осознавала, что перечисленные деньги шли на покупку обмундирования и амуниции, а также снабжения конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой "антитеррористической операции" (АТО), а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против российских войск и участвуют в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.
"В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении управления ФСБ по региону. Уточняется, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРостовская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала