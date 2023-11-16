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Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 16.11.2023 (обновлено: 18:59 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vsu-1909848852.html
Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра - РИА Новости, 16.11.2023
Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Как минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:09
2023-11-16T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя — РИА Новости. Как минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко. "Тот лес, который мы должны были штурмануть, — там около сотни (трупов. — Прим. ред.) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей. Потому что &lt;...&gt; ну, там такое &lt;…&gt; Все перемолотое. КАБами (корректируемые авиационные бомбы. — Прим. ред.) и артиллерией", — рассказал он.По словам командира, его группа была фактически уничтожена при высадке."Задача была поставлена: выгрузиться и держать левый фланг. &lt;…&gt; После выгрузки начали сразу накрывать артой и минометкой. Трое человек ушло под воду. И я тоже — по пояс. И два человека — нас семь человек в лодке было — два человека потеряли автоматы", — сказал Сидоренко.Далее оставшиеся в живых военные спрятались в укрытии, куда утром пришел человек и отвел их в гараж, где им изменили боевую задачу. В этот момент по постройке нанесли огневое поражение, пояснил он."Они все были ранены. И группа, с которой наша группа должна была соединиться, их тоже. &lt;…&gt; Только у них там были 200 (груз 200, убитые. — Прим. ред.) и 300 (раненые. — Прим. ред.). После этого мы отказались, пять наших человек", — подытожил украинский морпех.Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за последнее время ВСУ "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра. Они переправили туда до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе не менее полутора-двух полновесных батальонов.Российские военные, в свою очередь, подтянули дополнительные силы и устроили армии противника "огненный ад": украинские солдаты сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам, только за последние два дня потеряв около ста человек, отметил глава региона.Он также обратил внимание на их крайне сложное моральное состояние ВСУ, добавив, что новые пленные сдаются почти каждый день.Как подчеркнул Сальдо, план украинских войск высадиться на левобережье и выйти на оперативный простор полетел в тартарары — это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами".
https://ria.ru/20231116/dnepr-1909839958.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Сальдо
Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра

Пленный: не менее 100 военных ВСУ погибли при высадке на левом берегу Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 ноя — РИА Новости. Как минимум 100 украинских военных погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра, сообщил попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко.
"Тот лес, который мы должны были штурмануть, — там около сотни (трупов. — Прим. ред.) лежит. По окопам. И по дороге от минометки разорванные лежат на дороге. Я уверен, что там больше еще людей. Потому что <...> ну, там такое <…> Все перемолотое. КАБами (корректируемые авиационные бомбы. — Прим. ред.) и артиллерией", — рассказал он.
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По словам командира, его группа была фактически уничтожена при высадке.
"Задача была поставлена: выгрузиться и держать левый фланг. <…> После выгрузки начали сразу накрывать артой и минометкой. Трое человек ушло под воду. И я тоже — по пояс. И два человека — нас семь человек в лодке было — два человека потеряли автоматы", — сказал Сидоренко.
Далее оставшиеся в живых военные спрятались в укрытии, куда утром пришел человек и отвел их в гараж, где им изменили боевую задачу. В этот момент по постройке нанесли огневое поражение, пояснил он.
"Они все были ранены. И группа, с которой наша группа должна была соединиться, их тоже. <…> Только у них там были 200 (груз 200, убитые. — Прим. ред.) и 300 (раненые. — Прим. ред.). После этого мы отказались, пять наших человек", — подытожил украинский морпех.
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Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за последнее время ВСУ "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра. Они переправили туда до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе не менее полутора-двух полновесных батальонов.
Российские военные, в свою очередь, подтянули дополнительные силы и устроили армии противника "огненный ад": украинские солдаты сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам, только за последние два дня потеряв около ста человек, отметил глава региона.
Он также обратил внимание на их крайне сложное моральное состояние ВСУ, добавив, что новые пленные сдаются почти каждый день.
Как подчеркнул Сальдо, план украинских войск высадиться на левобережье и выйти на оперативный простор полетел в тартарары — это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы РФВладимир Сальдо
 
 
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