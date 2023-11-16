https://ria.ru/20231116/vsu-1909754531.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 16.11.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:33
2023-11-16T09:33
2023-11-16T09:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 15 ноября. Согласно данным из статистики, по четырем приграничным муниципалитетам было выпущено 36 снарядов, включая два взрывных устройства с беспилотников, пострадавших и разрушений нет. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один минометный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Солнцевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Валуйском округе по селу Карабаново выпущено 10 минометных снарядов. В Волоконовском районе 15 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
белгородская область
муром
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Общество
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 30 снарядов