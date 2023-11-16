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ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 16.11.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:33

2023-11-16T09:33

2023-11-16T09:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 15 ноября. Согласно данным из статистики, по четырем приграничным муниципалитетам было выпущено 36 снарядов, включая два взрывных устройства с беспилотников, пострадавших и разрушений нет. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один минометный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Солнцевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Валуйском округе по селу Карабаново выпущено 10 минометных снарядов. В Волоконовском районе 15 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородская область

муром

белгородский район

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происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, общество