Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/vsu-1909754531.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки - РИА Новости, 16.11.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:33
2023-11-16T09:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 15 ноября. Согласно данным из статистики, по четырем приграничным муниципалитетам было выпущено 36 снарядов, включая два взрывных устройства с беспилотников, пострадавших и разрушений нет. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один минометный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Солнцевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Валуйском округе по селу Карабаново выпущено 10 минометных снарядов. В Волоконовском районе 15 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
белгородская область
муром
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Общество
ВСУ выпустили по Белгородской области более 30 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 30 снарядов

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 30 снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку об ударах по региону за 15 ноября. Согласно данным из статистики, по четырем приграничным муниципалитетам было выпущено 36 снарядов, включая два взрывных устройства с беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
«
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 3, по селу Муром – один минометный снаряд. В селе Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Солнцевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. В Валуйском округе по селу Карабаново выпущено 10 минометных снарядов. В Волоконовском районе 15 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала