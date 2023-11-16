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Он их убил: американская журналистка поразилась поступку Зеленского
Он их убил: американская журналистка поразилась поступку Зеленского - РИА Новости, 16.11.2023
Он их убил: американская журналистка поразилась поступку Зеленского
Из-за амбиций президента Украины Владимира Зеленского погибло целое поколение молодых украинцев, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:15
2023-11-16T03:15
2023-11-16T07:04
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Из-за амбиций президента Украины Владимира Зеленского погибло целое поколение молодых украинцев, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News."Давайте обратим свое внимание на Украину, потому что у них закончились молодые люди. Куда они все делись? Их всех отправили умирать на фронт напрасно, хотя они могли бы жить, а Киев мог бы заключить мирное соглашение более полутора лет назад. Но Украина пожертвовала целым поколением молодых мужчин, чтобы Зеленский мог продать миру войну", — высказалась Моррис.Она также поразилась информацией, которую предоставил журнал Time. По данным издания, средний возраст военнослужащего украинской армии составляет 43 года."Это возмутительно, вы только подумайте!" — заключила журналистка.Ранее Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву всю обещанную военную помощь.
https://ria.ru/20231116/polsha-1909717898.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Он их убил: американская журналистка поразилась поступку Зеленского
Журналистка Моррис: Зеленский пожертвовал целым поколением украинцев ради денег