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Баку отказался участвовать во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в США - РИА Новости, 16.11.2023
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14:26 16.11.2023 (обновлено: 15:33 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vstrecha-1909832743.html
Баку отказался участвовать во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в США
Баку отказался участвовать во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в США - РИА Новости, 16.11.2023
Баку отказался участвовать во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в США
Баку отказался от участия во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:26
2023-11-16T15:33
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Баку отказался от участия во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне, сообщила пресс-служба МИД республики."Односторонний подход США может привести к тому, что Соединенные Штаты утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении", - говорится в комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства относительно заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, озвученного им 15 ноября на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.О'Брайен, выступая на упомянутых слушаниях, в частности, заявил о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и что двусторонние отношения Баку и Вашингтона не могут быть прежними."Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы также считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.
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в мире, азербайджан, армения, сша
В мире, Азербайджан, Армения, США
Баку отказался участвовать во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в США

Баку не примет участие во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Баку отказался от участия во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне, сообщила пресс-служба МИД республики.
«
"Односторонний подход США может привести к тому, что Соединенные Штаты утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении", - говорится в комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства относительно заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, озвученного им 15 ноября на слушаниях в подкомитете по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.
О'Брайен, выступая на упомянутых слушаниях, в частности, заявил о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и что двусторонние отношения Баку и Вашингтона не могут быть прежними.
"Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы также считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.
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