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Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 16.11.2023 (обновлено: 14:45 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/voennye-1909828142.html
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:14
2023-11-16T14:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику противника в 132 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах", - рассказали в министерстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Российские военные поразили пункт управления 128-й бригады ВСУ в Димитрово

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику противника в 132 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах", - рассказали в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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