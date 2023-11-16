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Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:14
2023-11-16T14:14
2023-11-16T14:45
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику противника в 132 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах", - рассказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области
Российские военные поразили пункт управления 128-й бригады ВСУ в Димитрово