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Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2023

Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Запорожской области

Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:14

2023-11-16T14:14

2023-11-16T14:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, живую силу и технику противника в 132 районах, сообщили в сводке Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитрово Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника в 132 районах", - рассказали в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область