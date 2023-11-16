https://ria.ru/20231116/voda-1909723959.html

Российские ученые придумали, как очистить воду от фурацилина

Российские ученые придумали, как очистить воду от фурацилина - РИА Новости, 16.11.2023

Российские ученые придумали, как очистить воду от фурацилина

Учёные РХТУ имени Менделеева разработали способ очистки сточных вод от антибактериального средства фурацилин, что невозможно сделать традиционными методами,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T03:11

2023-11-16T03:11

2023-11-16T03:11

наука

наука

россия

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Учёные РХТУ имени Менделеева разработали способ очистки сточных вод от антибактериального средства фурацилин, что невозможно сделать традиционными методами, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В результате исследования было установлено, что наиболее эффективным при электрохимическом окислении является применение алмазного анода, легированного бором. Материал катода не имеет значения, поскольку электроды должны быть отделены друг от друга", - говорится в сообщении. Это объясняется тем, отметили учёные, что реакция электрохимического окисления, приводящая к нейтрализации активных компонентов нитрофуразона, протекает на аноде, а при одновременном протекании на катоде параллельной реакции восстановления возможно образование непредсказуемых и потенциально опасных веществ из полупродуктов двух реакций. "При использовании методики электрохимического окисления гарантированная очистка воды от активных компонентов занимает около 30 минут", - добавили в университете. По словам разработчиков нового способа, глобальная проблема загрязнения воды в связи с увеличением объёмов образования и сброса сточных вод с каждым годом становится все более острой. Отмечается, что универсальное средство очистки найти невозможно, потому что многие активные примеси, такие, как, например, компоненты лекарств, требуют селективного воздействия. "Особенно актуальной проблема стала в связи с повсеместным применением антибактериальных препаратов в повседневной жизни (в том числе из-за глобальной пандемии SARS-CoV-2.) и сельском хозяйстве. Компоненты антибактериальных препаратов, попадающие в гидросферу, могут приводить к образованию токсичных соединений, наносить существенный вред водным биоценозам, а также приводить к появлению новых штаммов бактерий, устойчивых к действию уже существующих антибиотиков", - подчеркнули в пресс-службе РХТУ. Особо опасным в университете назвали то, что сброс сточных вод, содержащих противовоспалительные, гормональные, антигистаминные, противовирусные и обезболивающие препараты, сегодня никак не контролируется в большинстве стран, а их потенциальная опасность полностью не изучена. Одним из наиболее перспективных направлений очистки воды от фармацевтических компонентов является метод электрохимического окисления, рассказали учёные. В проведённом исследовании они оценивали, насколько эффективным будет этот метод для очистки от антибактериального препарата нитрофуразона, более известного как фурацилин. Он применяется в сельском хозяйстве для лечения животных, а также часто выписывается при лечении тонзиллита. "Традиционные методы очистки не оказывают никакого воздействия на данное вещество, ввиду чего разработка методов его обезвреживания в сточных водах является приоритетной задачей. В рамках научной работы установлено, что применение электроокисления тоже может быть сопряжено с определенными трудностями: во-первых, неполное окисление может приводить к формированию опасных токсичных веществ, и, во-вторых, для эффективного применения данной методики требуется точно определить время и условия проведения окисления", - рассказали в РХТУ о преодолённых трудностях.

https://ria.ru/20231115/nauka-1909401260.html

https://ria.ru/20231114/biotekhnologiya-1909405676.html

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