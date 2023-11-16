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МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США - РИА Новости, 16.11.2023
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14:30 16.11.2023 (обновлено: 15:49 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vizit-1909834699.html
МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США
МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США - РИА Новости, 16.11.2023
МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США
Визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:30
2023-11-16T15:49
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны, сообщила пресс-служба МИД республики."Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.
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в мире, сша, азербайджан
В мире, США, Азербайджан
МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США

МИД: визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.
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