https://ria.ru/20231116/vizit-1909834699.html

МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США

МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США - РИА Новости, 16.11.2023

МИД Азербайджана исключил визит высокопоставленных лиц США

Визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:30

2023-11-16T14:30

2023-11-16T15:49

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азербайджан

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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Визиты высокопоставленных лиц США в Азербайджан невозможны, сообщила пресс-служба МИД республики."Отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан", - подчеркивается в комментарии МИД Азербайджана.

https://ria.ru/20230927/karabakh-1899055491.html

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в мире, сша, азербайджан