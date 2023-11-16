https://ria.ru/20231116/vino-1909735790.html

Рестораны наращивают закупки российского вина

Рестораны наращивают закупки российского вина - РИА Новости, 16.11.2023

Рестораны наращивают закупки российского вина

Российские рестораны и отели переходят на отечественное вино - некоторые увеличили его закупки практически вдвое, а самые популярные виды - белое и игристое,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:45

2023-11-16T06:45

2023-11-16T06:45

россия

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общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские рестораны и отели переходят на отечественное вино - некоторые увеличили его закупки практически вдвое, а самые популярные виды - белое и игристое, рассказали РИА Новости представители отрасли. "По итогам 9 месяцев этого года отгрузки российских в HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - ред.) в компании... выросли на 82%, в т.ч. в 2 раза увеличились продажи игристых вин", - отметил президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в России, Вениамин Грабар. По его словам, в компании фиксируют, что сейчас российское вино в ресторанах преимущественно упоминается в разделе побокальных позиций или тематических категорий в винных картах, используется для приготовления коктейлей, подается "на вэлкам" или в качестве комплимента. В Luding, крупнейшем импортере вин в страну, фиксируют, что "за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году объем продаж российского вина в ресторанах России увеличился на 18-20%". По мнению компании, на это повлияло сразу несколько факторов: повышение пошлин на соответствующий алкоголь из недружественных стран, повышение качества производства российских вин и рост внимания потребителя к локальным продуктам в меню ресторанов. А крупнейший импортер итальянских вин в России Simple Group заявил, что "рост категории премиальных российских вин в канале HoReCa составляет более 40% год к году", при этом фиксируется положительная динамика как по тихим, так и по игристым. "Доля продаж российских вин в целом в структуре компании (B2B и B2C) сильно растет, сейчас около 10% оборота это российское вино (в два раза год к году). Доля российских вин в канале HoReCa в Simple – 8%, 3 место после Италии и Франции", - добавили там. Управляющий ресторана Wine & Crab Сергей Белов также подчеркнул рост спроса на российское вино - в связи с этим закупка выросла примерно на 30% по отношению к прошлому году. "В силу специфики нашей кухни, ориентированной на морепродукты, большую часть винной карты составляют белые и игристые вина", - уточнил он. А сомелье ресторана "Матрешка" Юлия Попова рассказала, что у них "доля отечественного вина практически сравнялась с импортным... где-то 40 на 60". Говоря про вкусовые предпочтения, она отметила, что "игристое всегда остается неизменным в большом количестве", а динамика спроса на белое и красное больше зависит от сезона. О влиянии погоды на предпочтения поведали и в ресторане SAVVA. Сомелье заведения Янина Мартынюк подчеркнула, что летом упор делается на белые вина, а зимой - на красные, в то время как шампанское и игристые круглогодично пользуются большим спросом. Подтверждает таких "фаворитов" и основатель Stereo People Group Андрей Третьяков. "Самые популярные вина сейчас - Рислинг и Совиньон Блан. Гости чаще всего пьют белое вино и игристое", - уточнил он. Лидирует белое вино и в ресторанах "Якитория". Директор по развитию компании-владельца этого бренда Александр Муратов сообщил, что потребление и вкусовые предпочтения гостей сети остались прежними - 70% заказов приходится на белое вино, а 30% - на красное. "Безусловно, российские бренды стали более узнаваемы. Часть гостей готова пробовать, часть уже пробовали, знают и заказывают российское вино сами", - резюмировала основательница MYST Bar & Restaurant Ирина Ходзинска.

https://ria.ru/20231116/vino-1909723151.html

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россия, второй российский винодельческий форум, общество