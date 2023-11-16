https://ria.ru/20231116/vino-1909723151.html
Вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров поездов в Крым
Вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров поездов в Крым - РИА Новости, 16.11.2023
Вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров поездов в Крым
Отечественное вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров при покупке в вагон-ресторане в железнодорожных путешествиях в Крым, рассказал РИА... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T03:03
2023-11-16T03:03
2023-11-16T03:03
гранд сервис экспресс
общество
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отечественное вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров при покупке в вагон-ресторане в железнодорожных путешествиях в Крым, рассказал РИА Новости гендиректор железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов. Среди игристых вин востребованным у путешественников стало розовое шампанское "Новый свет брют". "Наиболее популярны у нас на поездах в Крым Chateau Tamagne и розовое шампанское "Новый свет брют", – отметил Ганов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023". По словам Ганова, доля продаж Chateau Tamagne составляет 34%, а "Новый свет брют" - 17%. Он добавил, что в поездах "Гранд сервис экспресс" представлены только российские вина. На сегодняшний день "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым.
https://ria.ru/20231115/vino-1909596425.html
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гранд сервис экспресс , общество, россия
Гранд Сервис Экспресс , Общество, Россия
Вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров поездов в Крым
Ганов: вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров поездов в Крым
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отечественное вино Chateau Tamagne стало самым популярным у пассажиров при покупке в вагон-ресторане в железнодорожных путешествиях в Крым, рассказал РИА Новости гендиректор железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.
Среди игристых вин востребованным у путешественников стало розовое шампанское "Новый свет брют".
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"Наиболее популярны у нас на поездах в Крым Chateau Tamagne и розовое шампанское "Новый свет брют", – отметил Ганов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023".
По словам Ганова, доля продаж Chateau Tamagne составляет 34%, а "Новый свет брют" - 17%. Он добавил, что в поездах "Гранд сервис экспресс" представлены только российские вина.
На сегодняшний день "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым.
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