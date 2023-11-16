https://ria.ru/20231116/vezdekhod-1909736123.html

В Иркутской области вездеход провалился под лед

В Иркутской области вездеход провалился под лед - РИА Новости, 16.11.2023

В Иркутской области вездеход провалился под лед

В Катанском районе Иркутской области вездеход провалился под лёд, погибли 4 человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:52

2023-11-16T06:52

2023-11-16T07:15

происшествия

иркутская область

катангский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. В Катанском районе Иркутской области вездеход провалился под лёд, погибли 4 человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В среду утром вездеход, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед на реке Ичера Катангского района. В нескольких метрах от берега транспорт провалился под лед. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. "Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли", - говорится в сообщении. В настоящее время вездеход с погибшими извлечен из воды."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении СУСК РФ региона.

https://ria.ru/20231116/dtp-1909723015.html

иркутская область

катангский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, катангский район, россия