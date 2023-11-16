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В Иркутской области вездеход провалился под лед - РИА Новости, 16.11.2023
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06:52 16.11.2023 (обновлено: 07:15 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/vezdekhod-1909736123.html
В Иркутской области вездеход провалился под лед
В Иркутской области вездеход провалился под лед - РИА Новости, 16.11.2023
В Иркутской области вездеход провалился под лед
В Катанском районе Иркутской области вездеход провалился под лёд, погибли 4 человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:52
2023-11-16T07:15
происшествия
иркутская область
катангский район
россия
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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. В Катанском районе Иркутской области вездеход провалился под лёд, погибли 4 человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В среду утром вездеход, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед на реке Ичера Катангского района. В нескольких метрах от берега транспорт провалился под лед. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. "Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли", - говорится в сообщении. В настоящее время вездеход с погибшими извлечен из воды."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении СУСК РФ региона.
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происшествия, иркутская область, катангский район, россия
Происшествия, Иркутская область, Катангский район, Россия
В Иркутской области вездеход провалился под лед

ГУМЧС: в Иркутской области под лед провалился вездеход, четыре человека погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. В Катанском районе Иркутской области вездеход провалился под лёд, погибли 4 человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В среду утром вездеход, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед на реке Ичера Катангского района. В нескольких метрах от берега транспорт провалился под лед. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине.
"Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли", - говорится в сообщении.
В настоящее время вездеход с погибшими извлечен из воды.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении СУСК РФ региона.
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ПроисшествияИркутская областьКатангский районРоссия
 
 
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