https://ria.ru/20231116/uran-1909713522.html
В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти
В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти - РИА Новости, 16.11.2023
В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти
Стоимость урана на мировом рынке в ближайшие годы будет стремительно расти из-за увеличения спроса, и возможно, в скором времени приблизится к пику в 300... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:17
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стоимость урана на мировом рынке в ближайшие годы будет стремительно расти из-за увеличения спроса, и возможно, в скором времени приблизится к пику в 300 долларов за фунт (с нынешнего уровня более 70 долларов за фунт), говорится в докладе "Росконгресса" "Настоящая "зеленая энергетика": расклад сил на рынке урана", с которым ознакомилось РИА Новости. "Спотовые цены на уран, вероятно, продолжат стремительный рост и закончат год более чем на 50% выше, поскольку растущая обеспокоенность по поводу изменения климата ускоряет глобальный переход к более чистым источникам энергии, включая атомную энергетику. Вполне возможно, что цена урана вырастет до 300 долларов", – говорится в документе. В октябре текущего года цены на уран превысили 15-летний максимум в 74 доллара за фунт, вернувшись к росту после небольшой коррекции в середине года. Авторы доклада признают, что рынок вряд ли сможет поддерживать пиковые уровни долго, хотя для этого есть все причины: инвесторы быстро раскупают доступные запасы урана, и для этого появляется все больше инструментов. "Покупки урана финансовыми фондами стали основным драйвером роста цен в конце октября", – объясняют эксперты. Интерес к вложениям в уран не случаен. Эксперты прогнозируют, что темпы роста глобального рынка урана будут превышать 5% в год. "Развивающиеся экономики, особенно в Азии, вкладывают значительные средства в ядерную энергетику. Такие страны, как Китай и Индия, с их растущим населением и потребностями в энергии, рассматривают ядерную энергию как дополнение к своим энергосетям. Это, в свою очередь, приведет к устойчивому росту спроса на уран в ближайшие годы", – говорится в докладе. Этот рынок имеет еще одну особенность: доля стоимости топлива в ценообразовании электроэнергии, получаемой на АЭС, ничтожно мала по сравнению с другими видами электростанций, и энергетические компании будут закупать уран для своих реакторов независимо от цены. "Даже если цена урана изменится с 70 до 700 долларов за фунт, изменение стоимости киловатт-часа будет минимальным, особенно по сравнению с аналогичным ростом цен на природный газ или уголь", - объясняют эксперты. "Кроме того, инновации в ядерных технологиях, включая небольшие модульные реакторы и реакторы нового поколения, могут не только повысить эффективность использования урана, но и увеличить спрос на него", – говорится в докладе.
https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html
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экономика, азия, китай, индия, россия
Экономика, Азия, Китай, Индия, Россия
В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти
"Росконгресс": инвесторы ожидают вскоре ценового ралли на мировом рынке урана
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стоимость урана на мировом рынке в ближайшие годы будет стремительно расти из-за увеличения спроса, и возможно, в скором времени приблизится к пику в 300 долларов за фунт (с нынешнего уровня более 70 долларов за фунт), говорится в докладе "Росконгресса" "Настоящая "зеленая энергетика": расклад сил на рынке урана", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Спотовые цены на уран, вероятно, продолжат стремительный рост и закончат год более чем на 50% выше, поскольку растущая обеспокоенность по поводу изменения климата ускоряет глобальный переход к более чистым источникам энергии, включая атомную энергетику. Вполне возможно, что цена урана вырастет до 300 долларов", – говорится в документе.
В октябре текущего года цены на уран превысили 15-летний максимум в 74 доллара за фунт, вернувшись к росту после небольшой коррекции в середине года.
Авторы доклада признают, что рынок вряд ли сможет поддерживать пиковые уровни долго, хотя для этого есть все причины: инвесторы быстро раскупают доступные запасы урана, и для этого появляется все больше инструментов. "Покупки урана финансовыми фондами стали основным драйвером роста цен в конце октября", – объясняют эксперты.
Интерес к вложениям в уран не случаен. Эксперты прогнозируют, что темпы роста глобального рынка урана будут превышать 5% в год. "Развивающиеся экономики, особенно в Азии
, вкладывают значительные средства в ядерную энергетику. Такие страны, как Китай
и Индия
, с их растущим населением и потребностями в энергии, рассматривают ядерную энергию как дополнение к своим энергосетям. Это, в свою очередь, приведет к устойчивому росту спроса на уран в ближайшие годы", – говорится в докладе.
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Этот рынок имеет еще одну особенность: доля стоимости топлива в ценообразовании электроэнергии, получаемой на АЭС, ничтожно мала по сравнению с другими видами электростанций, и энергетические компании будут закупать уран для своих реакторов независимо от цены. "Даже если цена урана изменится с 70 до 700 долларов за фунт, изменение стоимости киловатт-часа будет минимальным, особенно по сравнению с аналогичным ростом цен на природный газ или уголь", - объясняют эксперты.
"Кроме того, инновации в ядерных технологиях, включая небольшие модульные реакторы и реакторы нового поколения, могут не только повысить эффективность использования урана, но и увеличить спрос на него", – говорится в докладе.
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