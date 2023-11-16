https://ria.ru/20231116/uran-1909713522.html

В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти

В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти - РИА Новости, 16.11.2023

В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти

Стоимость урана на мировом рынке в ближайшие годы будет стремительно расти из-за увеличения спроса, и возможно, в скором времени приблизится к пику в 300... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:17

2023-11-16T00:17

2023-11-16T00:17

экономика

азия

китай

индия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859575188_0:209:3076:1939_1920x0_80_0_0_c795d3dd9e46ead8f2e38d5bc61070d8.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Стоимость урана на мировом рынке в ближайшие годы будет стремительно расти из-за увеличения спроса, и возможно, в скором времени приблизится к пику в 300 долларов за фунт (с нынешнего уровня более 70 долларов за фунт), говорится в докладе "Росконгресса" "Настоящая "зеленая энергетика": расклад сил на рынке урана", с которым ознакомилось РИА Новости. "Спотовые цены на уран, вероятно, продолжат стремительный рост и закончат год более чем на 50% выше, поскольку растущая обеспокоенность по поводу изменения климата ускоряет глобальный переход к более чистым источникам энергии, включая атомную энергетику. Вполне возможно, что цена урана вырастет до 300 долларов", – говорится в документе. В октябре текущего года цены на уран превысили 15-летний максимум в 74 доллара за фунт, вернувшись к росту после небольшой коррекции в середине года. Авторы доклада признают, что рынок вряд ли сможет поддерживать пиковые уровни долго, хотя для этого есть все причины: инвесторы быстро раскупают доступные запасы урана, и для этого появляется все больше инструментов. "Покупки урана финансовыми фондами стали основным драйвером роста цен в конце октября", – объясняют эксперты. Интерес к вложениям в уран не случаен. Эксперты прогнозируют, что темпы роста глобального рынка урана будут превышать 5% в год. "Развивающиеся экономики, особенно в Азии, вкладывают значительные средства в ядерную энергетику. Такие страны, как Китай и Индия, с их растущим населением и потребностями в энергии, рассматривают ядерную энергию как дополнение к своим энергосетям. Это, в свою очередь, приведет к устойчивому росту спроса на уран в ближайшие годы", – говорится в докладе. Этот рынок имеет еще одну особенность: доля стоимости топлива в ценообразовании электроэнергии, получаемой на АЭС, ничтожно мала по сравнению с другими видами электростанций, и энергетические компании будут закупать уран для своих реакторов независимо от цены. "Даже если цена урана изменится с 70 до 700 долларов за фунт, изменение стоимости киловатт-часа будет минимальным, особенно по сравнению с аналогичным ростом цен на природный газ или уголь", - объясняют эксперты. "Кроме того, инновации в ядерных технологиях, включая небольшие модульные реакторы и реакторы нового поколения, могут не только повысить эффективность использования урана, но и увеличить спрос на него", – говорится в докладе.

https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html

https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908430710.html

азия

китай

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, азия, китай, индия, россия