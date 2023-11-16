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В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ - РИА Новости, 16.11.2023
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13:17 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/upts-1909811821.html
В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ
В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ - РИА Новости, 16.11.2023
В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ
Адвокат викария Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Банченского Лонгина (Жара) скончался после... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:17
2023-11-16T13:17
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
черновцы
черновицкая область
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Адвокат викария Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Банченского Лонгина (Жара) скончался после отравления, сообщает Союз православных журналистов. "15 ноября 2023 года похоронили адвоката митрополита Лонгина Валентина Сухаря, скончавшегося после отравления. Об этом СПЖ рассказал источник в Банченском монастыре… В монастыре рассказали, что Валентин Сухарь обеспечивал юридическую защиту митрополита Лонгина с самого начало его уголовного преследования со стороны властей", – говорится на сайте издания. В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Когда в конце месяца викария вызывали на допрос, верующие приходили поддержать его к зданию полиции в Черновцах, а силовики раздавали им повестки. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. Верующие и духовенство канонической УПЦ 9 ноября защищали Банченский монастырь в Черновицкой области от вооруженных силовиков, которые приехали чтобы "идентифицировать людей, находящихся в обители". Наместник монастыря митрополит Лонгин в этот день призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать свой цирк" и оставить верующих в покое. Ранее представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман заявил, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Церкви, пытаясь выдать себя за него для получения сведений о ее юридической защите. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231113/povestka-1909156601.html
https://ria.ru/20231110/upts-1908758400.html
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, черновцы, черновицкая область
Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Черновцы, Черновицкая область
В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ

Союз журналистов: в монастыре УПЦ заявили об отравлении адвоката митрополита

© Фото : фото предоставлено официальным сообществом монастыря в "ВКонтакте"Вознесенский Банченский мужской монастырь
Вознесенский Банченский мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : фото предоставлено официальным сообществом монастыря в "ВКонтакте"
Вознесенский Банченский мужской монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Адвокат викария Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Банченского Лонгина (Жара) скончался после отравления, сообщает Союз православных журналистов.
«
"15 ноября 2023 года похоронили адвоката митрополита Лонгина Валентина Сухаря, скончавшегося после отравления. Об этом СПЖ рассказал источник в Банченском монастыре… В монастыре рассказали, что Валентин Сухарь обеспечивал юридическую защиту митрополита Лонгина с самого начало его уголовного преследования со стороны властей", – говорится на сайте издания.
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В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Когда в конце месяца викария вызывали на допрос, верующие приходили поддержать его к зданию полиции в Черновцах, а силовики раздавали им повестки. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд.
Верующие и духовенство канонической УПЦ 9 ноября защищали Банченский монастырь в Черновицкой области от вооруженных силовиков, которые приехали чтобы "идентифицировать людей, находящихся в обители". Наместник монастыря митрополит Лонгин в этот день призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать свой цирк" и оставить верующих в покое.
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Ранее представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман заявил, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Церкви, пытаясь выдать себя за него для получения сведений о ее юридической защите.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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УкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦЧерновцыЧерновицкая область
 
 
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