В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ
Союз журналистов: в монастыре УПЦ заявили об отравлении адвоката митрополита
© Фото : фото предоставлено официальным сообществом монастыря в "ВКонтакте"Вознесенский Банченский мужской монастырь
© Фото : фото предоставлено официальным сообществом монастыря в "ВКонтакте"
Вознесенский Банченский мужской монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Адвокат викария Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Банченского Лонгина (Жара) скончался после отравления, сообщает Союз православных журналистов.
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"15 ноября 2023 года похоронили адвоката митрополита Лонгина Валентина Сухаря, скончавшегося после отравления. Об этом СПЖ рассказал источник в Банченском монастыре… В монастыре рассказали, что Валентин Сухарь обеспечивал юридическую защиту митрополита Лонгина с самого начало его уголовного преследования со стороны властей", – говорится на сайте издания.
В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. Когда в конце месяца викария вызывали на допрос, верующие приходили поддержать его к зданию полиции в Черновцах, а силовики раздавали им повестки. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд.
Верующие и духовенство канонической УПЦ 9 ноября защищали Банченский монастырь в Черновицкой области от вооруженных силовиков, которые приехали чтобы "идентифицировать людей, находящихся в обители". Наместник монастыря митрополит Лонгин в этот день призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать свой цирк" и оставить верующих в покое.
Ранее представляющий интересы Киево-Печерской Лавры адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман заявил, что злоумышленники пишут священникам разных епархий канонической Церкви, пытаясь выдать себя за него для получения сведений о ее юридической защите.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".