https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html
СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи
СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи - РИА Новости, 16.11.2023
СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи
Спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время визита в Киев намекнула на возможное прекращение... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:24
2023-11-16T20:24
2023-11-16T23:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время визита в Киев намекнула на возможное прекращение помощи, пишет Украинская правда."На встречах Пенни пыталась подводить к мысли типа: вот представим, что американской помощи нет — что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", — рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров.Уточняется, что во время визита в украинскую столицу Прицкер встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами правительства.В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в бывшей советской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Пенни Прицкер, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина
СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи
Украинская правда: Прицкер намекнула Киеву на возможное прекращение помощи США