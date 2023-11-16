https://ria.ru/20231116/ukraina-1909951199.html

СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи

СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи - РИА Новости, 16.11.2023

СМИ: Украине намекнули на прекращение американской помощи

Спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время визита в Киев намекнула на возможное прекращение... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:24

2023-11-16T20:24

2023-11-16T23:28

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джо байден

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время визита в Киев намекнула на возможное прекращение помощи, пишет Украинская правда."На встречах Пенни пыталась подводить к мысли типа: вот представим, что американской помощи нет — что надо за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", — рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров.Уточняется, что во время визита в украинскую столицу Прицкер встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром и членами правительства.В последнее время СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от конфликта в бывшей советской республике, а поддержка киевского режима ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909853304.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909939099.html

сша

киев

украина

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