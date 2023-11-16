В Польше назвали три вещи, способные помочь Украине

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NP: Россия полностью владеет инициативой в конфликте на Украине
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Общие настроения на Украине показывают, что Россия владеет инициативой в конфликте и у Киева почти не осталось возможностей изменить ситуацию, пишет Newsweek Polska.
"Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: ближневосточный кризис перестанет перетягивать на себя все больше внимания; <…> президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп; усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать", — говорится в публикации.
Как отмечает автор, Украина полностью зависит от Запада и при этом уже начала терять его поддержку. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в Европе растет усталость от конфликта. В свою очередь, республиканцы в США призывают прекратить финансовую поддержку киевского режима.
В это время с фронта приходят неутешительные новости — командиры ВСУ отказываются подчиняться прямым указам, а призывники бегут с Украины, уточняется в статье.
Наконец, раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами представляет серьезную угрозу для армии, поскольку инициатива в конфликте переходит в руки России, резюмировалось в материале.
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в статье для журнала The Economist, что украинские военные зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле подчеркнули, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.