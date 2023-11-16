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В Польше назвали три вещи, способные помочь Украине - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 16.11.2023 (обновлено: 16:29 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909841701.html
В Польше назвали три вещи, способные помочь Украине
В Польше назвали три вещи, способные помочь Украине - РИА Новости, 16.11.2023
В Польше назвали три вещи, способные помочь Украине
Общие настроения на Украине показывают, что Россия владеет инициативой в конфликте и у Киева почти не осталось возможностей изменить ситуацию, пишет Newsweek... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:45
2023-11-16T16:29
в мире
украина
киев
сша
джо байден
дональд трамп
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Общие настроения на Украине показывают, что Россия владеет инициативой в конфликте и у Киева почти не осталось возможностей изменить ситуацию, пишет Newsweek Polska."Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: ближневосточный кризис перестанет перетягивать на себя все больше внимания; &lt;…&gt; президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп; усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать", — говорится в публикации.Как отмечает автор, Украина полностью зависит от Запада и при этом уже начала терять его поддержку. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в Европе растет усталость от конфликта. В свою очередь, республиканцы в США призывают прекратить финансовую поддержку киевского режима.В это время с фронта приходят неутешительные новости — командиры ВСУ отказываются подчиняться прямым указам, а призывники бегут с Украины, уточняется в статье.Наконец, раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами представляет серьезную угрозу для армии, поскольку инициатива в конфликте переходит в руки России, резюмировалось в материале.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в статье для журнала The Economist, что украинские военные зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле подчеркнули, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909807977.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, джорджа мелони, польша
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Джорджа Мелони, Польша
В Польше назвали три вещи, способные помочь Украине

NP: Россия полностью владеет инициативой в конфликте на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Общие настроения на Украине показывают, что Россия владеет инициативой в конфликте и у Киева почти не осталось возможностей изменить ситуацию, пишет Newsweek Polska.
"Киеву сегодня приходится рассчитывать на счастливый случай. Вернее, сразу на несколько: ближневосточный кризис перестанет перетягивать на себя все больше внимания; <…> президентом США в январе 2025 года станет Джо Байден, а не Дональд Трамп; усталость от конфликта у западных союзников не будет нарастать", — говорится в публикации.
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Как отмечает автор, Украина полностью зависит от Запада и при этом уже начала терять его поддержку. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в Европе растет усталость от конфликта. В свою очередь, республиканцы в США призывают прекратить финансовую поддержку киевского режима.
В это время с фронта приходят неутешительные новости — командиры ВСУ отказываются подчиняться прямым указам, а призывники бегут с Украины, уточняется в статье.
Наконец, раскол между президентом Владимиром Зеленским и его генералами представляет серьезную угрозу для армии, поскольку инициатива в конфликте переходит в руки России, резюмировалось в материале.
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в статье для журнала The Economist, что украинские военные зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле подчеркнули, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДжо БайденДональд ТрампВооруженные силы УкраиныДжорджа МелониПольша
 
 
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