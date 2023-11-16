https://ria.ru/20231116/ukraina-1909831730.html

В Киеве потеряли надежду на полный доступ к черноморским портам в 2024 году

В Киеве потеряли надежду на полный доступ к черноморским портам в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

В Киеве потеряли надежду на полный доступ к черноморским портам в 2024 году

Украина отказалась от ожиданий получить полный доступ к черноморским портам в следующем году - теперь надеется на это в 2025 году, следует из анализа РИА... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:22

2023-11-16T14:22

2023-11-16T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черное море

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украина отказалась от ожиданий получить полный доступ к черноморским портам в следующем году - теперь надеется на это в 2025 году, следует из анализа РИА Новости материалов Нацбанка страны. Ведомство летом опубликовало прогноз, согласно которому рассчитывало на получение полного доступа к портам Черного моря во второй половине 2024 года. Согласно новым ожиданиям, опубликованным в ноябре, теперь это ожидается только в 2025 году. Владимир Зеленский в сентябре на заседании Совбеза ООН заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе выведение войск РФ, включая Черноморский флот со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Главком ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал статью для издания The Economist, в которой признал тупиковую ситуацию в конфликте с Россией и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231104/manevr-1907442806.html

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896557496.html

украина

черное море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, черное море, ситуация в днр и лнр