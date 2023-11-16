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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909819647.html
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 16.11.2023
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта
Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:40
2023-11-16T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта с Россией. Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок". "Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта

Слуцкий: Зеленскому остается только просить мира и переговоров с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта с Россией.
Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок".
"Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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