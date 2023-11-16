https://ria.ru/20231116/ukraina-1909819647.html

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 16.11.2023

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта

Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:40

2023-11-16T13:40

2023-11-16T13:40

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта с Россией. Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок". "Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, ситуация в днр и лнр