https://ria.ru/20231116/ukraina-1909819647.html
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта - РИА Новости, 16.11.2023
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта
Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:40
2023-11-16T13:40
2023-11-16T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Киеву остается один путь – просить мира и переговоров, как когда-то в феврале 2022 года, заявил в своем Telegram-канале глава думского международного комитета Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского про завершение конфликта с Россией. Ранее Зеленский на встрече с африканскими журналистами сообщил о необходимости завершения военного конфликта без "заморозок". "Ни о какой победе Украины при этом речи быть не может. Ставки Западом по ослаблению России проиграны. "Кровавый клоун" должен это понимать, несмотря на продолжающиеся декларативные визиты западников в Киев. Остается лишь один путь – просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях", - написал Слуцкий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о завершении конфликта
Слуцкий: Зеленскому остается только просить мира и переговоров с Россией