https://ria.ru/20231116/ukraina-1909790317.html
В Британии сделали шокирующее признание об Украине
В Британии сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 16.11.2023
В Британии сделали шокирующее признание об Украине
В мире нарастают сомнения по поводу необходимости поддержки Украины из-за ее стремления продолжать конфликт с Россией, сообщает Financial Times. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:55
2023-11-16T11:55
2023-11-16T11:56
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евросоюз
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В мире нарастают сомнения по поводу необходимости поддержки Украины из-за ее стремления продолжать конфликт с Россией, сообщает Financial Times."Кто реально верит в то, что Киев сможет "вернуть" территории?" — задался вопросом автор.На фоне переключения мирового внимания на Ближний Восток, поддержка Украины со стороны Запада перестала считаться как что-то само собой разумеющееся, а в мире все больше интересуются тем, когда закончится конфликт, нежели тем, как, подчеркивает FT.Главным препятствием на пути к миру общественность теперь считает Запад и Украину, а не Россию, говорится в статье. Более того, многие жители незападных стран, верящие в победу Москвы, также считают, что через 20 лет ЕС прекратит свое существование, продолжает автор. И это должно заставить европейских лидеров задуматься о том, что на самом деле поставлено на карту, резюмирует он.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231116/zelenskiy-1909757386.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, киев, валерий залужный, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Валерий Залужный, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В Британии сделали шокирующее признание об Украине
FT: мир устает от поддержки Украины из-за ее нежелания заключить мир
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
В мире нарастают сомнения по поводу необходимости поддержки Украины из-за ее стремления продолжать конфликт с Россией, сообщает Financial Times
.
"Кто реально верит в то, что Киев сможет "вернуть" территории?" — задался вопросом автор.
На фоне переключения мирового внимания на Ближний Восток, поддержка Украины со стороны Запада перестала считаться как что-то само собой разумеющееся, а в мире все больше интересуются тем, когда закончится конфликт, нежели тем, как, подчеркивает FT.
Главным препятствием на пути к миру общественность теперь считает Запад и Украину, а не Россию, говорится в статье. Более того, многие жители незападных стран, верящие в победу Москвы, также считают, что через 20 лет ЕС прекратит свое существование, продолжает автор. И это должно заставить европейских лидеров задуматься о том, что на самом деле поставлено на карту, резюмирует он.
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В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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