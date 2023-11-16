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В Госдуме заявили, что Россия не согласна на заморозку конфликта на Украине - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 16.11.2023 (обновлено: 11:25 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909779537.html
В Госдуме заявили, что Россия не согласна на заморозку конфликта на Украине
В Госдуме заявили, что Россия не согласна на заморозку конфликта на Украине - РИА Новости, 16.11.2023
В Госдуме заявили, что Россия не согласна на заморозку конфликта на Украине
Россия не является сторонником заморозки конфликта на Украине, он может завершиться только на российских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:11
2023-11-16T11:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий белик
госдума рф
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Россия не является сторонником заморозки конфликта на Украине, он может завершиться только на российских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева. "Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта. Мы тоже не сторонники прервать боевые действия на неопределенный срок. Наши требования четки и просты: либо полная демилитаризация Украины, либо приведения ее к тем условиям, которые озвучивались на Стамбульской встрече в марте 2022 года", - сказал Белик. По его словам, все здравомыслящие военачальники Украины понимают, что им не одержать победу в военном конфликте, невзирая ни на какую помощь Запада, но и заморозить конфликт на своих условиях они тоже не смогут. "И лишь Зеленский каждый раз выступает с какими-то странными заявлениями. То он хочет победить, то требует поддержки, теперь против заморозки. Кто его собирается слушать? Для нас эта фигура уже отыгранная. Вполне возможно, о прекращении конфликта на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать с новым лидером Украины, но он должен понимать, что оставить вооруженного до зубов антироссийского соседа в Москве никто не позволит. Так что, либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена", - сказал депутат.
https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html
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украина, россия, дмитрий белик, госдума рф, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
В Госдуме заявили, что Россия не согласна на заморозку конфликта на Украине

Депутат Белик: конфликт на Украине может завершиться только на условиях России

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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Россия не является сторонником заморозки конфликта на Украине, он может завершиться только на российских условиях, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев настроен против заморозки конфликта с Россией. Он добавил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, но он хотел бы добиться его на условиях Киева.
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"Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта. Мы тоже не сторонники прервать боевые действия на неопределенный срок. Наши требования четки и просты: либо полная демилитаризация Украины, либо приведения ее к тем условиям, которые озвучивались на Стамбульской встрече в марте 2022 года", - сказал Белик.
По его словам, все здравомыслящие военачальники Украины понимают, что им не одержать победу в военном конфликте, невзирая ни на какую помощь Запада, но и заморозить конфликт на своих условиях они тоже не смогут.
"И лишь Зеленский каждый раз выступает с какими-то странными заявлениями. То он хочет победить, то требует поддержки, теперь против заморозки. Кто его собирается слушать? Для нас эта фигура уже отыгранная. Вполне возможно, о прекращении конфликта на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать с новым лидером Украины, но он должен понимать, что оставить вооруженного до зубов антироссийского соседа в Москве никто не позволит. Так что, либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий БеликГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРБезопасность
 
 
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