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В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 16.11.2023
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
В Хмельницкой области снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:43
2023-11-16T09:43
2023-11-16T10:08
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Хмельницкой области снова прогремели взрывы, сообщил в Telegram украинский телеканал "Прямой". "Сообщают, что в Хмельницкой области второй раз за утро прогремели взрывы", — говорится в публикации.По информации издания "Страна.ua", часом ранее взрывы слышали в районе города Староконстантинова, где расположен военный аэродром. В украинских ВВС заявили, что Староконстантинов подвергся ударам беспилотников. Хмельницкая областная военная администрация подтвердила, что в регионе работает ПВО.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в 7:37 мск в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
Телеканал "Прямой" сообщил о новых взрывах в Хмельницкой области Украины