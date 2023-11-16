https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

Посол в Пекине заявил, что Китай знает о причинах начала кризиса на Украине

Посол в Пекине заявил, что Китай знает о причинах начала кризиса на Украине - РИА Новости, 16.11.2023

Посол в Пекине заявил, что Китай знает о причинах начала кризиса на Украине

Китай отчетливо осознает реальные геополитические причины, приведшие к текущему кризису на Украине, в частности деструктивную роль внерегиональных игроков,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:50

2023-11-16T06:50

2023-11-16T06:50

в мире

украина

россия

китай

игорь моргулов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай отчетливо осознает реальные геополитические причины, приведшие к текущему кризису на Украине, в частности деструктивную роль внерегиональных игроков, заявил в четверг посол России в Китае Игорь Моргулов. "Пекин взвешенно подходит к ситуации вокруг Украины, отчетливо осознает реальные геополитические причины, которые привели к текущему кризису, в первую очередь деструктивную роль внерегиональных игроков, выступает против поставок вооружений, ведущих к затягиванию конфликта", - заявил Моргулов, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Двухдневная конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Восточно-Китайского педагогического университета на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка" открылась в четверг в Шанхае. Мероприятие стало первой экспертной встречей клуба "Валдай" с партнерами из Китая после серии российско-китайских переговоров на высшем уровне. Дипломат добавил, что "выдвигаемые Китаем идеи по урегулированию хорошо продуманы и в целом созвучны с нашим видением". "Значительная их часть может быть взята в работу - которая тем не менее не имеет возможности быть начатой, пока Киев и его западные хозяева не проявят реального желания к политико-дипломатическому решению", - подчеркнул российский посол. Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали документ со своей позицией по урегулированию на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231116/zamorozka-1909733309.html

https://ria.ru/20230927/raskol-1898852712.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, китай, игорь моргулов, владимир путин