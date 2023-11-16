https://ria.ru/20231116/ukraina-1909636085.html

Армия против президента. Решение Зеленского вызвало на Украине кризис

Армия против президента. Решение Зеленского вызвало на Украине кризис - РИА Новости, 16.11.2023

Армия против президента. Решение Зеленского вызвало на Украине кризис

Разногласия между Зеленским и Залужным выходят за рамки личных отношений. Все чаще украинские СМИ говорят о грядущих уголовных делах и отставках в высшем... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:01

украина

киев

сша

петр порошенко

вооруженные силы украины

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Разногласия между Зеленским и Залужным выходят за рамки личных отношений. Все чаще украинские СМИ говорят о грядущих уголовных делах и отставках в высшем командовании ВСУ. Главкома публично критикуют, разрушая созданный Киевом миф о "железном генерале". О противостоянии военных и политиков — в материале РИА Новости.Обостренная напряженностьПод прицел офиса президента попало ближайшее окружение Залужного. Уволенный без объяснений генерал Виктор Хоренко, возможно, лишь первый в списке. "Украинская правда" сообщает, что министр обороны Умеров собрался отстранить командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева вместе с главным военным медиком Татьяной Остащенко и возглавляющим группировку "Таврия" Александром Тарнавским.Бывший депутат Рады Борислав Береза, ссылаясь на источники в Государственном бюро расследований, заявляет: Наеву готовят обвинение по уголовному делу. То же могут предъявить командующему группировкой "Юг" генералу Андрею Соколову и самому Залужному. Это подтверждают и действующие нардепы. В Минобороны официально отрицают сообщения о новых кадровых решениях, так же как и в офисе президента опровергают конфликт с главкомом.В статье Time о потерявшем оптимизм и адекватность Зеленском прогнозировали увольнение как минимум одного высокопоставленного военного из-за медленного прогресса ВСУ на фронте. Также утверждалось, что командиры отказываются от приказов из офиса Зеленского. The Telegraph отмечает: напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которую обычно тщательно скрывают, стала публичной.Де Голль по-украинскиУкраинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что значительная часть военных негативно относится к решениям ставки. Приказы сверху считают политически мотивированными с целью пиара власти и пропаганды. Якобы в первые месяцы СВО политики не влезали в решения Генштаба и Залужного, что позволило сберечь резервы. Позже Киев ограничил действия армейских командиров.В преддверии возможных выборов, которые украинский президент проводить категорически не хочет, позиции Залужного крепнут. Если Киев решится на голосование, то, по данным закрытых соцопросов, генерал наберет 20-30 процентов голосов, а Зеленский — 30-40. При этом отмечается, что в случае официального выдвижения главком получит еще больше. По официально опубликованным данным сентябрьского опроса украинского Центра Разумкова, 93 процента украинцев доверяют армии, в то время как доверие к Зеленскому упало до 72.Генерал ВСУ Дмитрий Марченко на украинском телевидении признался, что очень хотел бы выдвижения Залужного и готов войти в его команду. Ведущая добавила, что Украине нужен "президент-военный" — так еще и "с опытом Шарля де Голля". Примечательно, что Марченко входит в близкий круг лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В 2019-м военного арестовали за закупку бракованных бронежилетов, и именно бывший президент внес за него залог 19 миллионов гривен.Из военачальника в политикиПока сторонники Порошенко пытаются использовать главкома против Зеленского, приближенные президента информационно атакуют Залужного. Депутат Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву обвинил генерала в нереалистичных идеях и иррациональных решениях. Мол, он предлагал создать армию солдат-роботов, некомпетентно руководил войсками в наступлении и требовал бесполезные для Украины самолеты F-16."У Зеленского и главкома либо вообще не было конфликта, либо он существовал в очень мягких формах и не выходил в публичную плоскость, — отмечает в беседе с РИА Новости журналист портала "Украина.ру" политолог Василий Стоякин. — Но когда встал вопрос о выборах, сильным оппонентом президента оказался Залужный. В то же время политические амбиции у него отсутствовали. Однако в офисе Зеленского начали зачем-то принимать меры, чтобы генерал точно не стал конкурентом".После этого появилась статья Залужного, которую публично раскритиковал президент. С этого момента их раскол, возникший на ровном месте, получил мировую известность. В Залужном стали видеть политическую оппозицию. Стоякин напоминает, что в свое время похожим способом получилось сделать политика из Зеленского, который не хотел идти во власть."Объективно Залужный не семи пядей во лбу. Был бы талантливым полководцем, убедил бы Запад, что по сценарию высшего командования Украины и НАТО проводить наступление нельзя, — объясняет военный эксперт Юрий Кнутов. — Но Залужный согласился, что за 72-96 часов можно прорвать российскую оборону и выйти к Крыму. Значит, у него нет адекватного видения ситуации из-за отсутствия классической военной подготовки".По словам Кнутова, другие украинские генералы также не добиваются успехов, однако никто из них не обладает авторитетом главкома. "Недавние события говорят о глубоком политическом кризисе. США постараются не доводить этот конфликт до жесткого противостояния, способного навредить Зеленскому, которого можно заменить более цивилизованно. Многое зависит от того, как будут себя вести украинские политики, ведь Вашингтон ограничил финансирование Украины", — заключает эксперт.Все эти события могут привести к неадекватным действиям главы киевского режима. США будут вынуждены подтолкнуть военных на политический шаг. Тогда Залужный пригодится как человек, который, пусть и временно, заменит Зеленского.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908203328.html

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украина, киев, сша, петр порошенко, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика