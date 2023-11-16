https://ria.ru/20231116/udobreniya-1909786606.html

Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 16.11.2023

Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений, действующих с 1 июня по 30 ноября, на 2,2 миллиона тонн, до более 18,5 миллиона тонн,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:36

2023-11-16T11:36

2023-11-16T11:36

экономика

россия

абхазия

южная осетия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений, действующих с 1 июня по 30 ноября, на 2,2 миллиона тонн, до более 18,5 миллиона тонн, соответствующее постановление подписано, сообщил кабмин. "Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано. Общий объем экспортной квоты превысит 18,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Решение будет действовать до 30 ноября. "Оно (решение - ред.) позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - отметили в кабмине. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Минпромторгу. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года. Кроме того, правительством установлена экспортная квота: с 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, и в октябре этот объем было предложено увеличить на 2,2 миллиона. По состоянию на 13 ноября объем действующей квоты был выбран на 60%, сообщал Минсельхоз. Что касается внутренних закупок, то с июня по октябрь, по данным регионов, аграрии приобрели почти 4 миллиона тонн удобрений, это 102% от плана и выше уровня аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20220827/tsvety-1812591974.html

https://ria.ru/20231001/udobreniya-1899705035.html

россия

абхазия

южная осетия

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экономика, россия, абхазия, южная осетия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)