Рейтинг@Mail.ru
Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/udobreniya-1909786606.html
Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 16.11.2023
Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений, действующих с 1 июня по 30 ноября, на 2,2 миллиона тонн, до более 18,5 миллиона тонн,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:36
2023-11-16T11:36
экономика
россия
абхазия
южная осетия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875312322_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_bfd666f43ee7e2956ff745694f089695.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений, действующих с 1 июня по 30 ноября, на 2,2 миллиона тонн, до более 18,5 миллиона тонн, соответствующее постановление подписано, сообщил кабмин. "Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано. Общий объем экспортной квоты превысит 18,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Решение будет действовать до 30 ноября. "Оно (решение - ред.) позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - отметили в кабмине. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Минпромторгу. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года. Кроме того, правительством установлена экспортная квота: с 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, и в октябре этот объем было предложено увеличить на 2,2 миллиона. По состоянию на 13 ноября объем действующей квоты был выбран на 60%, сообщал Минсельхоз. Что касается внутренних закупок, то с июня по октябрь, по данным регионов, аграрии приобрели почти 4 миллиона тонн удобрений, это 102% от плана и выше уровня аналогичного периода прошлого года.
https://ria.ru/20220827/tsvety-1812591974.html
https://ria.ru/20231001/udobreniya-1899705035.html
россия
абхазия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875312322_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_6bd9fec824db7f298ee6d63fa56c11c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, абхазия, южная осетия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство повысило квоты на вывоз минеральных удобрений

В России повысили квоты на вывоз минеральных удобрений на 2,2 миллиона тонн

© iStock.com / weerapatkiatdumrongУдобрение рассады
Удобрение рассады - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© iStock.com / weerapatkiatdumrong
Удобрение рассады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений, действующих с 1 июня по 30 ноября, на 2,2 миллиона тонн, до более 18,5 миллиона тонн, соответствующее постановление подписано, сообщил кабмин.
"Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано. Общий объем экспортной квоты превысит 18,5 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Решение будет действовать до 30 ноября.
Женщина выбирает удобрения в цветочном магазине - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Как удобрять цветы в домашних условиях: лучшие подкормки и общие правила
27 августа 2022, 18:53
"Оно (решение - ред.) позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", - отметили в кабмине. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Минпромторгу. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Российские удобрения покупают почти 60 стран
1 октября, 08:07
Кроме того, правительством установлена экспортная квота: с 1 июня по 30 ноября она составляет 16,3 миллиона тонн, и в октябре этот объем было предложено увеличить на 2,2 миллиона. По состоянию на 13 ноября объем действующей квоты был выбран на 60%, сообщал Минсельхоз.
Что касается внутренних закупок, то с июня по октябрь, по данным регионов, аграрии приобрели почти 4 миллиона тонн удобрений, это 102% от плана и выше уровня аналогичного периода прошлого года.
 
ЭкономикаРоссияАбхазияЮжная ОсетияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала