https://ria.ru/20231116/udmurtiya-1909782201.html

Количество переработанного вторсырья в Удмуртии за 3 года выросло в 10 раз

Количество переработанного вторсырья в Удмуртии за 3 года выросло в 10 раз - РИА Новости, 16.11.2023

Количество переработанного вторсырья в Удмуртии за 3 года выросло в 10 раз

Количество переработанного вторичного сырья в Удмуртии за три года увеличилось в 10 раз благодаря нацпроекту "Экология", инициированного президентом России... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:21

2023-11-16T11:21

2023-11-16T11:21

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Количество переработанного вторичного сырья в Удмуртии за три года увеличилось в 10 раз благодаря нацпроекту "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале. "Тетрапак, пластиковые карты, зубные щетки - это, друзья, редкость. Редкость в отрасли переработки - такие вторресурсы мало где можно сдать как вторсырье. Но в наших "Экодомах" можно: не только их, но и еще больше 30 видов отходов", - написал Бречалов.Он рассказал, что в регионе 8 таких "Экодомов": 5 – в Ижевске и по одному в Сарапуле, Глазове и Вавоже. С марта 2021 года через них жители республики отправили на переработку больше 3500 тонн вторсырья, а взамен получили 16 миллионов рублей. Средний чек за "полезный мусор" - 107 рублей. Это размер месячной платы жителя Удмуртии за вывоз отходов. "Для того, чтобы закрепить полезную привычку разделять, вместе с Регоператором мы установили в республике 1600 контейнеров. С начала "Реформы чистоты" в рамках нацпроекта "Экология" запустили 4 мусоросортировочные станции. Результат - если в 2019 году сортировку прошли 13% отходов, то в этом году - 68%. А количество переработанного вторсырья за три года выросло в 10 раз", - поделился новостью Бречалов. Он отметил, что проекты регионального оператора "Экодом" и брендирование новых мусоровозов - "Живи главным, остальное вывезем" - в этом году вышли в финал главной экологической "Зелёной премии" России.

https://realty.ria.ru/20231110/sortirovka-1908126149.html

https://realty.ria.ru/20231020/bak-1903889965.html

ижевск

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

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Ольга Фомченкова

ижевск, александр бречалов, сарапул, удмуртская республика (удмуртия)