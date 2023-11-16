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В ОДКБ заявили, что Белоруссия ждала на учениях представителей Польши
В ОДКБ заявили, что Белоруссия ждала на учениях представителей Польши - РИА Новости, 16.11.2023
В ОДКБ заявили, что Белоруссия ждала на учениях представителей Польши
Минск приглашал на "Боевое братство" представителей Польши, чтобы показать, что учения не направлены против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:48
2023-11-16T11:48
2023-11-16T11:57
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белоруссия
анатолий сидоров
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минск приглашал на "Боевое братство" представителей Польши, чтобы показать, что учения не направлены против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров."Республика Беларусь приглашала - показать, что учения не направлены против третьих стран, и представителей Польши, но они не приехали. Тем не менее, приглашение было направлено", - сказал он в ходе брифинга, проходившего в медиагруппе "Россия сегодня".Совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проходили на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября.
https://ria.ru/20231115/odkb-1909546230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, одкб, боевое братство, белоруссия, анатолий сидоров
В мире, Польша, ОДКБ, Боевое братство, Белоруссия, Анатолий Сидоров
В ОДКБ заявили, что Белоруссия ждала на учениях представителей Польши
ОДКБ: Белоруссия приглашала на учения представителей Польши, но они не приехали
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минск приглашал на "Боевое братство" представителей Польши, чтобы показать, что учения не направлены против третьих стран, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Республика Беларусь приглашала - показать, что учения не направлены против третьих стран, и представителей Польши, но они не приехали. Тем не менее, приглашение было направлено", - сказал он в ходе брифинга, проходившего в медиагруппе "Россия сегодня".
Совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проходили на территории Белоруссии
с 1 по 6 сентября.
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