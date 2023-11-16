В США рассказали, кто может убить Зеленского
Экс-агент ЦРУ Джиральди: США переложат убийство Зеленского на местных чиновников
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦРУ может устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит убийство на враждебных президенту чиновников или генералов, заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ведущий канала задал экс-разведчику вопрос о возможности убийства Зеленского агентами ЦРУ.
«
"Они могут (ЦРУ убить Зеленского. — Прим. ред.). <..>. Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <..>, придумать, как организовать это (убийство Зеленского. — Прим. ред.)", — ответил Джиральди.
Экс-агент поделился собственной информацией о настроениях в разведывательном сообществе США. По словам Джиральди, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ведомствами сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Владимир Зеленский, отметил бывший разведчик. Аналитик также заявил, что в разведывательном сообществе прекрасно осведомлены о больших денежных средствах, "прикарманенных" президентом Украины.
Кроме того, Джиральди прокомментировал заявления Владимира Зеленского о всеобъемлющей поддержке Киева на Западе.
"Мне стало интересно, что же он (Зеленский. — Прим. ред.) такое пьет. <..>. Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует. <..>. Он пал так низко, как только мог", — посмеялся экс-разведчик.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.