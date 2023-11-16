https://ria.ru/20231116/ubiystvo-1909719784.html

В США рассказали, кто может убить Зеленского

В США рассказали, кто может убить Зеленского - РИА Новости, 16.11.2023

В США рассказали, кто может убить Зеленского

ЦРУ может устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит убийство на враждебных президенту чиновников или генералов, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:03

2023-11-16T02:03

2023-11-16T07:53

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦРУ может устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит убийство на враждебных президенту чиновников или генералов, заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ведущий канала задал экс-разведчику вопрос о возможности убийства Зеленского агентами ЦРУ."Они могут (ЦРУ убить Зеленского. — Прим. ред.). <..>. Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <..>, придумать, как организовать это (убийство Зеленского. — Прим. ред.)", — ответил Джиральди.Экс-агент поделился собственной информацией о настроениях в разведывательном сообществе США. По словам Джиральди, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ведомствами сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Владимир Зеленский, отметил бывший разведчик. Аналитик также заявил, что в разведывательном сообществе прекрасно осведомлены о больших денежных средствах, "прикарманенных" президентом Украины.Кроме того, Джиральди прокомментировал заявления Владимира Зеленского о всеобъемлющей поддержке Киева на Западе."Мне стало интересно, что же он (Зеленский. — Прим. ред.) такое пьет. <..>. Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует. <..>. Он пал так низко, как только мог", — посмеялся экс-разведчик.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231114/pomosch-1909273863.html

https://ria.ru/20231115/rossiya-1909492352.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша