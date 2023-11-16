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В США рассказали, кто может убить Зеленского - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 16.11.2023 (обновлено: 07:53 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ubiystvo-1909719784.html
В США рассказали, кто может убить Зеленского
В США рассказали, кто может убить Зеленского - РИА Новости, 16.11.2023
В США рассказали, кто может убить Зеленского
ЦРУ может устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит убийство на враждебных президенту чиновников или генералов, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:03
2023-11-16T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
государственный департамент сша
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦРУ может устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит убийство на враждебных президенту чиновников или генералов, заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ведущий канала задал экс-разведчику вопрос о возможности убийства Зеленского агентами ЦРУ.&quot;Они могут (ЦРУ убить Зеленского. — Прим. ред.). &lt;..&gt;. Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, &lt;..&gt;, придумать, как организовать это (убийство Зеленского. — Прим. ред.)&quot;, — ответил Джиральди.Экс-агент поделился собственной информацией о настроениях в разведывательном сообществе США. По словам Джиральди, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ведомствами сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Владимир Зеленский, отметил бывший разведчик. Аналитик также заявил, что в разведывательном сообществе прекрасно осведомлены о больших денежных средствах, "прикарманенных" президентом Украины.Кроме того, Джиральди прокомментировал заявления Владимира Зеленского о всеобъемлющей поддержке Киева на Западе."Мне стало интересно, что же он (Зеленский. — Прим. ред.) такое пьет. &lt;..&gt;. Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует. &lt;..&gt;. Он пал так низко, как только мог", — посмеялся экс-разведчик.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231114/pomosch-1909273863.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Государственный департамент США
В США рассказали, кто может убить Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джиральди: США переложат убийство Зеленского на местных чиновников

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦРУ может устранить Зеленского самостоятельно, но, скорее всего, переложит убийство на враждебных президенту чиновников или генералов, заявил бывший разведчик ЦРУ, Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ведущий канала задал экс-разведчику вопрос о возможности убийства Зеленского агентами ЦРУ.
«

"Они могут (ЦРУ убить Зеленского. — Прим. ред.). <..>. Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <..>, придумать, как организовать это (убийство Зеленского. — Прим. ред.)", — ответил Джиральди.

Экс-агент поделился собственной информацией о настроениях в разведывательном сообществе США. По словам Джиральди, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепартамента сходятся во мнении о неизбежном поражении Киева. Разногласия между ведомствами сводятся лишь к вопросу о том, сколько сможет продержаться Владимир Зеленский, отметил бывший разведчик. Аналитик также заявил, что в разведывательном сообществе прекрасно осведомлены о больших денежных средствах, "прикарманенных" президентом Украины.
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Кроме того, Джиральди прокомментировал заявления Владимира Зеленского о всеобъемлющей поддержке Киева на Западе.
"Мне стало интересно, что же он (Зеленский. — Прим. ред.) такое пьет. <..>. Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует. <..>. Он пал так низко, как только мог", — посмеялся экс-разведчик.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Государственный департамент США
 
 
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