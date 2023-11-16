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Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный - РИА Новости, 16.11.2023
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Туризм
 
13:07 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/tsiolkovskiy-1909767275.html
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный - РИА Новости, 16.11.2023
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный
Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:07
2023-11-16T13:07
туризм
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туризм
туристы
циолковский (наукоград)
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать препятствия для развития туризма, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Считаю ключевым моментом снятие статуса закрытого административно-территориального образования с Циолковского. Для того, чтобы привлечь малый бизнес, который, собственно, будет развивать и гостиничное хозяйство, и общепит, и прочее (для туризма - ред.), необходимо создать соответствующие условия. Пока город закрыт, это сделать очень сложно", – сказал Орлов. Он отметил, что при этом важно учесть все риски и все проблемы, которые вместе с этим возникают. "Это и снижение федерального финансирования – город сегодня получает федеральные дотации, это опасения людей – льготников. Они пользуются определенными льготами как жители ЗАТО, льготы нужно сохранить. Сегодня создана рабочая группа по этой теме. Уверен, что все вопросы будут решены", – пояснил губернатор. Кроме того, по его словам, в силу закрытости территории возникает вопрос оформления допуска туристов. "Например, иностранные граждане должны за 30 дней подавать документы, чтобы попасть на территорию ЗАТО. Соответственно, когда мы говорим о развитии туризма, такие сложности просто парализуют весь процесс. Надо эти ограничения снимать, иначе ни один иностранец туда не поедет: слишком осложнен процесс подачи документов", – уточнил Орлов. Он добавил, что сроков снятия статуса ЗАТО назвать пока не может, возник ряд вопросов, которые требуется урегулировать прежде, чем такое решение будет принято.
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новости - туризм, туризм, туристы, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Циолковский (наукоград), Василий Орлов (губернатор)
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный

Власти: снятие статуса ЗАТО с Циолковского позволит развивать туризм в городе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать препятствия для развития туризма, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Считаю ключевым моментом снятие статуса закрытого административно-территориального образования с Циолковского. Для того, чтобы привлечь малый бизнес, который, собственно, будет развивать и гостиничное хозяйство, и общепит, и прочее (для туризма - ред.), необходимо создать соответствующие условия. Пока город закрыт, это сделать очень сложно", – сказал Орлов.
Он отметил, что при этом важно учесть все риски и все проблемы, которые вместе с этим возникают.
"Это и снижение федерального финансирования – город сегодня получает федеральные дотации, это опасения людей – льготников. Они пользуются определенными льготами как жители ЗАТО, льготы нужно сохранить. Сегодня создана рабочая группа по этой теме. Уверен, что все вопросы будут решены", – пояснил губернатор.
Кроме того, по его словам, в силу закрытости территории возникает вопрос оформления допуска туристов.
"Например, иностранные граждане должны за 30 дней подавать документы, чтобы попасть на территорию ЗАТО. Соответственно, когда мы говорим о развитии туризма, такие сложности просто парализуют весь процесс. Надо эти ограничения снимать, иначе ни один иностранец туда не поедет: слишком осложнен процесс подачи документов", – уточнил Орлов.
Он добавил, что сроков снятия статуса ЗАТО назвать пока не может, возник ряд вопросов, которые требуется урегулировать прежде, чем такое решение будет принято.
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