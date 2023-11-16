https://ria.ru/20231116/tsiolkovskiy-1909767275.html

Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный

Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный - РИА Новости, 16.11.2023

Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный

Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:07

2023-11-16T13:07

2023-11-16T13:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

циолковский (наукоград)

василий орлов (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889449945_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_67675f76b050941573a554426dd66d8f.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать препятствия для развития туризма, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Считаю ключевым моментом снятие статуса закрытого административно-территориального образования с Циолковского. Для того, чтобы привлечь малый бизнес, который, собственно, будет развивать и гостиничное хозяйство, и общепит, и прочее (для туризма - ред.), необходимо создать соответствующие условия. Пока город закрыт, это сделать очень сложно", – сказал Орлов. Он отметил, что при этом важно учесть все риски и все проблемы, которые вместе с этим возникают. "Это и снижение федерального финансирования – город сегодня получает федеральные дотации, это опасения людей – льготников. Они пользуются определенными льготами как жители ЗАТО, льготы нужно сохранить. Сегодня создана рабочая группа по этой теме. Уверен, что все вопросы будут решены", – пояснил губернатор. Кроме того, по его словам, в силу закрытости территории возникает вопрос оформления допуска туристов. "Например, иностранные граждане должны за 30 дней подавать документы, чтобы попасть на территорию ЗАТО. Соответственно, когда мы говорим о развитии туризма, такие сложности просто парализуют весь процесс. Надо эти ограничения снимать, иначе ни один иностранец туда не поедет: слишком осложнен процесс подачи документов", – уточнил Орлов. Он добавил, что сроков снятия статуса ЗАТО назвать пока не может, возник ряд вопросов, которые требуется урегулировать прежде, чем такое решение будет принято.

https://ria.ru/20231114/promturizm-1909416512.html

циолковский (наукоград)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор)