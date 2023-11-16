https://ria.ru/20231116/tsiolkovskiy-1909767275.html
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный - РИА Новости, 16.11.2023
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный
Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:07
2023-11-16T13:07
2023-11-16T13:07
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
циолковский (наукоград)
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889449945_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_67675f76b050941573a554426dd66d8f.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать препятствия для развития туризма, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов. "Считаю ключевым моментом снятие статуса закрытого административно-территориального образования с Циолковского. Для того, чтобы привлечь малый бизнес, который, собственно, будет развивать и гостиничное хозяйство, и общепит, и прочее (для туризма - ред.), необходимо создать соответствующие условия. Пока город закрыт, это сделать очень сложно", – сказал Орлов. Он отметил, что при этом важно учесть все риски и все проблемы, которые вместе с этим возникают. "Это и снижение федерального финансирования – город сегодня получает федеральные дотации, это опасения людей – льготников. Они пользуются определенными льготами как жители ЗАТО, льготы нужно сохранить. Сегодня создана рабочая группа по этой теме. Уверен, что все вопросы будут решены", – пояснил губернатор. Кроме того, по его словам, в силу закрытости территории возникает вопрос оформления допуска туристов. "Например, иностранные граждане должны за 30 дней подавать документы, чтобы попасть на территорию ЗАТО. Соответственно, когда мы говорим о развитии туризма, такие сложности просто парализуют весь процесс. Надо эти ограничения снимать, иначе ни один иностранец туда не поедет: слишком осложнен процесс подачи документов", – уточнил Орлов. Он добавил, что сроков снятия статуса ЗАТО назвать пока не может, возник ряд вопросов, которые требуется урегулировать прежде, чем такое решение будет принято.
https://ria.ru/20231114/promturizm-1909416512.html
циолковский (наукоград)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889449945_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_f9572c438e8711795d333b989b7cd82a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, циолковский (наукоград), василий орлов (губернатор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Циолковский (наукоград), Василий Орлов (губернатор)
Губернатор рассказал, как развивать туризм на космодроме Восточный
Власти: снятие статуса ЗАТО с Циолковского позволит развивать туризм в городе
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Необходимо снять статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с города Циолковского, где находится космодром Восточный, чтобы убрать препятствия для развития туризма, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Считаю ключевым моментом снятие статуса закрытого административно-территориального образования с Циолковского. Для того, чтобы привлечь малый бизнес, который, собственно, будет развивать и гостиничное хозяйство, и общепит, и прочее (для туризма - ред.), необходимо создать соответствующие условия. Пока город закрыт, это сделать очень сложно", – сказал Орлов.
Он отметил, что при этом важно учесть все риски и все проблемы, которые вместе с этим возникают.
"Это и снижение федерального финансирования – город сегодня получает федеральные дотации, это опасения людей – льготников. Они пользуются определенными льготами как жители ЗАТО, льготы нужно сохранить. Сегодня создана рабочая группа по этой теме. Уверен, что все вопросы будут решены", – пояснил губернатор.
Кроме того, по его словам, в силу закрытости территории возникает вопрос оформления допуска туристов.
"Например, иностранные граждане должны за 30 дней подавать документы, чтобы попасть на территорию ЗАТО. Соответственно, когда мы говорим о развитии туризма, такие сложности просто парализуют весь процесс. Надо эти ограничения снимать, иначе ни один иностранец туда не поедет: слишком осложнен процесс подачи документов", – уточнил Орлов.
Он добавил, что сроков снятия статуса ЗАТО назвать пока не может, возник ряд вопросов, которые требуется урегулировать прежде, чем такое решение будет принято.
Туристам предложат индустриальный маршрут по Дальнему Востоку