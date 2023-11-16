https://ria.ru/20231116/transport-1909940908.html
Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири
Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири - РИА Новости, 16.11.2023
Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири, сообщает пресс-служба правительства региона по... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:33
2023-11-16T19:33
2023-11-16T19:33
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республика тыва
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КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совместного заседания совета при полномочном представителе президента в СФО и совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", которое прошло в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Отмечается, что это было юбилейное, 100-е заседание Совета МАСС. Основным вопросом повестки стало создание и развитие новых международных экономических транспортных коридоров. "Расширение логистического потенциала Сибири — важнейший фактор экономического развития федерального округа. Президент России Владимир Владимирович Путин поддерживает эту позицию. В списке поручений, которые он утвердил по итогам Восточного экономического форума, есть начало реализации третьего этапа строительства Восточного полигона железных дорог до конца 2023 года. Также важно развитие инфраструктуры БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали. Мы должны приложить все усилия для продолжения реализации этих проектов", - заявил губернатор Кузбасса, председатель Совета МАСС Цивилев. Он напомнил, что для Кузбасса возможность доставки продукции потребителям становится главным фактором, сдерживающим взрывное развитие экономики региона. Так, Кузбасс до сих пор не может добиться гарантированных объемов отгрузки угля на Восток от РЖД на 2024 год. "Президент России в своих поручениях затрагивает наиболее значимые для государства и общества вопросы. Первоочередное внимание, безусловно, уделяется сферам, которые непосредственно касаются благополучия людей. Уровень доверия к главе российского государства сохраняется на стабильно высоком уровне, это возлагает на нас особую ответственность за выполнение поставленных им задач", - приводятся в сообщении слова полномочного представителя президента Анатолия Серышева. Также на заседании обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году. Принято решение о том, что Цивилев возглавит окружной штаб по исполнению плана реализации стратегии. С докладами по вопросам повестки выступили глава Республики Тыва, председатель координационного совета МАСС по транспорту Владислав Ховалыг и заведующий кафедрой "Технология, организация и экономика строительства" Сибирского государственного университета путей сообщения Валерий Воробьев. Уточняется, что до 15 декабря все озвученные предложения будут направлены в исполнительный комитет МАСС. Следующее заседание планируется провести в марте 2024 года.
https://ria.ru/20231116/vystavka-1909842806.html
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кемеровская область, россия, республика тыва, сергей цивилев, владислав ховалыг, валерий воробьев, сибирский государственный университет путей сообщения
Кемеровская область, Россия, Республика Тыва, Сергей Цивилев, Владислав Ховалыг, Валерий Воробьев, Сибирский государственный университет путей сообщения
Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири
Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири
КЕМЕРОВО, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совместного заседания совета при полномочном представителе президента в СФО и совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", которое прошло в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.
Отмечается, что это было юбилейное, 100-е заседание Совета МАСС. Основным вопросом повестки стало создание и развитие новых международных экономических транспортных коридоров.
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"Расширение логистического потенциала Сибири — важнейший фактор экономического развития федерального округа. Президент России
Владимир Владимирович Путин поддерживает эту позицию. В списке поручений, которые он утвердил по итогам Восточного экономического форума, есть начало реализации третьего этапа строительства Восточного полигона железных дорог до конца 2023 года. Также важно развитие инфраструктуры БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали. Мы должны приложить все усилия для продолжения реализации этих проектов", - заявил губернатор Кузбасса, председатель Совета МАСС Цивилев.
Он напомнил, что для Кузбасса возможность доставки продукции потребителям становится главным фактором, сдерживающим взрывное развитие экономики региона. Так, Кузбасс до сих пор не может добиться гарантированных объемов отгрузки угля на Восток от РЖД
на 2024 год.
"Президент России в своих поручениях затрагивает наиболее значимые для государства и общества вопросы. Первоочередное внимание, безусловно, уделяется сферам, которые непосредственно касаются благополучия людей. Уровень доверия к главе российского государства сохраняется на стабильно высоком уровне, это возлагает на нас особую ответственность за выполнение поставленных им задач", - приводятся в сообщении слова полномочного представителя президента Анатолия Серышева.
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Также на заседании обсудили реализацию Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году. Принято решение о том, что Цивилев возглавит окружной штаб по исполнению плана реализации стратегии.
С докладами по вопросам повестки выступили глава Республики Тыва
, председатель координационного совета МАСС по транспорту Владислав Ховалыг
и заведующий кафедрой "Технология, организация и экономика строительства" Сибирского государственного университета путей сообщения Валерий Воробьев
.
Уточняется, что до 15 декабря все озвученные предложения будут направлены в исполнительный комитет МАСС. Следующее заседание планируется провести в марте 2024 года.
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