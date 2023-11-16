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Чернышенко отметил успехи Дагестана в цифровой трансформации - РИА Новости, 16.11.2023
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13:07 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/transformatsiya-1909808816.html
Чернышенко отметил успехи Дагестана в цифровой трансформации
Чернышенко отметил успехи Дагестана в цифровой трансформации - РИА Новости, 16.11.2023
Чернышенко отметил успехи Дагестана в цифровой трансформации
Дагестан успешно идет к цифровой трансформации, в частности, до 2030 года в 314 малых населенных пунктах региона будет создана современная инфраструктура связи, РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:07
2023-11-16T13:07
россия
дмитрий чернышенко
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Дагестан успешно идет к цифровой трансформации, в частности, до 2030 года в 314 малых населенных пунктах региона будет создана современная инфраструктура связи, сообщается в приветственном адресе заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко к участникам и гостям стартовавшего в четверг международного Каспийского цифрового форума. "Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве национальных целей России. Дагестан успешно идет к этой цели. В стратегию цифровой трансформации республики включены 17 отраслей, реализуются 77 связанных с цифровизацией инициатив. В рамках социального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в малых населенных пунктах строится сеть подвижной радиотелефонной связи, что значительно повысит ее доступность для граждан. До 2030 года современная инфраструктура связи будет создана в 314 населенных пунктах региона", – говорится в тексте телеграммы, которая была зачитана на торжественном открытии форума в городе Каспийске. Также отмечается, что в Дагестане идет системная работа по импортозамещению программного обеспечения, тестируются отечественные офисные программы, операционные системы и прикладные программные решения. Проходит проверку единая коммуникационная платформа органов государственной власти республики. Практическая работа первого международного Каспийского цифрового форума продлится два дня – с 16 по 17 ноября. Центральная тема форума – разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север – Юг".
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россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко отметил успехи Дагестана в цифровой трансформации

Чернышенко: Дагестан успешно идет к цифровой трансформации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Дагестан успешно идет к цифровой трансформации, в частности, до 2030 года в 314 малых населенных пунктах региона будет создана современная инфраструктура связи, сообщается в приветственном адресе заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко к участникам и гостям стартовавшего в четверг международного Каспийского цифрового форума.
"Президент Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве национальных целей России. Дагестан успешно идет к этой цели. В стратегию цифровой трансформации республики включены 17 отраслей, реализуются 77 связанных с цифровизацией инициатив. В рамках социального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в малых населенных пунктах строится сеть подвижной радиотелефонной связи, что значительно повысит ее доступность для граждан. До 2030 года современная инфраструктура связи будет создана в 314 населенных пунктах региона", – говорится в тексте телеграммы, которая была зачитана на торжественном открытии форума в городе Каспийске.
Также отмечается, что в Дагестане идет системная работа по импортозамещению программного обеспечения, тестируются отечественные офисные программы, операционные системы и прикладные программные решения. Проходит проверку единая коммуникационная платформа органов государственной власти республики.
Практическая работа первого международного Каспийского цифрового форума продлится два дня – с 16 по 17 ноября. Центральная тема форума – разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север – Юг".
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