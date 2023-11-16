https://ria.ru/20231116/telefony-1909917726.html

Володин предложил внести поправки в проект о телефонах на уроках в школе

Володин предложил внести поправки в проект о телефонах на уроках в школе - РИА Новости, 16.11.2023

Володин предложил внести поправки в проект о телефонах на уроках в школе

Спикер ГД Вячеслав Володин предложил уточнить перечень средств связи, которые будут ограничены для использования на уроках в школах, такие поправки могут быть... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:34

2023-11-16T18:34

2023-11-16T18:34

вячеслав володин

госдума рф

образование - общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил уточнить перечень средств связи, которые будут ограничены для использования на уроках в школах, такие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении использования телефонов в школах. Ранее Володин отметил, что ГД может рассмотреть во II чтении законопроект об ограничении использования телефонов в школах в начале декабря. В первом чтении ГД приняла его в четверг. "Поэтому если мы, допустим, с вами внесем норму не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, за исключением возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся работников образовательной организации… Если мы будем к этому готовы, ко второму чтению доработав законопроект, вынесем такую поправку, и дальше она будет принята", - сказал он на пленарном заседании. От отметил, что нужно отделить тему использования телефонов от темы использования электронных всех других устройств и гаджетов в образовательном процессе. Также Володин отметил, что может быть внесена и вторая поправка в данный проект. "Вышли на согласование позиций в отношении труда как самостоятельного урока, защищенного статьей 12 закона, и вводим трудовое обучение в школах. Это еще одна поправка, которая должна появиться ко второму чтению. Мы, безусловно, и одну поправку, а также вторую еще раз обсудим, спросим людей, насколько это для них оптимально, есть ли здесь сомнения или дополнения. Но совершенно очевидно, что нам надо прививать детям трудолюбие", - добавил он.

https://ria.ru/20231023/vkontakte-1904609056.html

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вячеслав володин, госдума рф, образование - общество