https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html

В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова

В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова - РИА Новости, 16.11.2023

В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова

Объявленный в розыск основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов уже давно продал свои доли в бизнесе и больше не имеет отношения ни к... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:16

2023-11-16T13:16

2023-11-16T13:38

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Объявленный в розыск основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов уже давно продал свои доли в бизнесе и больше не имеет отношения ни к операционной, ни к иной деятельности группы компаний TanukiFamily, новость о нем не повлияет на работу ресторанов, сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко."Александр Орлов продал свои доли во всех компаниях, имеющих отношение к брендам TanukiFamily... Сейчас Александр не имеет отношения ни к операционной, ни к иной бизнес-деятельности компаний. В связи с тем, что Александр никак не относится к бизнес-деятельности организаций, эта новость никак не повлияет на работу наших ресторанов", - сказала она.Бондаренко уточнила, что новые собственники TanukiFamily являются непубличными, а "Тануки" - это франшиза, поэтому каждый ресторан имеет разных партнеров.Ранее в четверг из базы МВД России стало известно, что Орлов объявлен в розыск по уголовной статье.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия