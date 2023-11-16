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В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова
В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова - РИА Новости, 16.11.2023
В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова
Объявленный в розыск основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов уже давно продал свои доли в бизнесе и больше не имеет отношения ни к... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:16
2023-11-16T13:16
2023-11-16T13:38
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Объявленный в розыск основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов уже давно продал свои доли в бизнесе и больше не имеет отношения ни к операционной, ни к иной деятельности группы компаний TanukiFamily, новость о нем не повлияет на работу ресторанов, сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко."Александр Орлов продал свои доли во всех компаниях, имеющих отношение к брендам TanukiFamily... Сейчас Александр не имеет отношения ни к операционной, ни к иной бизнес-деятельности компаний. В связи с тем, что Александр никак не относится к бизнес-деятельности организаций, эта новость никак не повлияет на работу наших ресторанов", - сказала она.Бондаренко уточнила, что новые собственники TanukiFamily являются непубличными, а "Тануки" - это франшиза, поэтому каждый ресторан имеет разных партнеров.Ранее в четверг из базы МВД России стало известно, что Орлов объявлен в розыск по уголовной статье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова
TanukiFamily: розыск основателя "Тануки" Орлова не повлияет на работу ресторанов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Объявленный в розыск основатель сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов уже давно продал свои доли в бизнесе и больше не имеет отношения ни к операционной, ни к иной деятельности группы компаний TanukiFamily, новость о нем не повлияет на работу ресторанов, сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко.
«
"Александр Орлов продал свои доли во всех компаниях, имеющих отношение к брендам TanukiFamily... Сейчас Александр не имеет отношения ни к операционной, ни к иной бизнес-деятельности компаний. В связи с тем, что Александр никак не относится к бизнес-деятельности организаций, эта новость никак не повлияет на работу наших ресторанов", - сказала она.
Бондаренко уточнила, что новые собственники TanukiFamily являются непубличными, а "Тануки" - это франшиза, поэтому каждый ресторан имеет разных партнеров.
Ранее в четверг из базы МВД России стало известно, что Орлов объявлен в розыск по уголовной статье.