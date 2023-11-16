https://ria.ru/20231116/tanuki-1909784674.html

МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки"

МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки" - РИА Новости, 16.11.2023

МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки"

Основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:28

2023-11-16T11:28

2023-11-16T14:37

россия

происшествия

александр орлов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск, следует из базы МВД."Александр Орлов, 6.9.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — говорится в карточке.Номер статьи УК не указан.Как сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше не имеет никакого отношения к ее деятельности. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, добавила собеседница агентства.Орлов — ресторатор, президент холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что бизнесмен продал все активы в России.По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.

https://ria.ru/20230317/tanuki-1858587841.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, александр орлов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)