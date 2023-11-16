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МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки" - РИА Новости, 16.11.2023
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11:28 16.11.2023 (обновлено: 14:37 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/tanuki-1909784674.html
МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки"
МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки" - РИА Новости, 16.11.2023
МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки"
Основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:28
2023-11-16T14:37
россия
происшествия
александр орлов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск, следует из базы МВД."Александр Орлов, 6.9.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — говорится в карточке.Номер статьи УК не указан.Как сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше не имеет никакого отношения к ее деятельности. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, добавила собеседница агентства.Орлов — ресторатор, президент холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что бизнесмен продал все активы в России.По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
https://ria.ru/20230317/tanuki-1858587841.html
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россия, происшествия, александр орлов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Александр Орлов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки"

МВД объявило в розыск основателя сети ресторанов "Тануки" и "Ёрш" Орлова

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкРесторатор Александр Орлов
Ресторатор Александр Орлов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Ресторатор Александр Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск, следует из базы МВД.
"Александр Орлов, 6.9.1971. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — говорится в карточке.
Номер статьи УК не указан.
Как сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше не имеет никакого отношения к ее деятельности. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, добавила собеседница агентства.
Орлов — ресторатор, президент холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что бизнесмен продал все активы в России.
По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
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