https://ria.ru/20231116/tamozhnya-1909825981.html

Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne

Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne - РИА Новости, 16.11.2023

Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne

Сотрудники Калининградской таможни на пункте пропуска Чернышевское в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:05

2023-11-16T14:05

2023-11-16T14:09

происшествия

авто

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КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники Калининградской таможни на пункте пропуска Чернышевское в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия, сообщает пресс-служба таможни. "Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения автомобиля Рorsche Cayenne", - говорится в сообщении. Инспекторы провели демонтаж решетки в багажнике и нашли в нише для динамика 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Рыночная стоимость такого груза - около двух миллионов рублей. Владелец авто, прибывший из Литвы 50-летний россиянин, пояснил, что приобрел все товары для себя в магазине охотничьего снаряжения. Однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу заставили инспекторов усомниться, что все это - для личного пользования. Содержимое тайника изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля.

https://ria.ru/20231103/oruzhie-1907154361.html

https://ria.ru/20230602/oruzhie-1875752011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто