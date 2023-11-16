https://ria.ru/20231116/tamozhnya-1909825981.html
Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne
Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne - РИА Новости, 16.11.2023
Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne
Сотрудники Калининградской таможни на пункте пропуска Чернышевское в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:05
2023-11-16T14:05
2023-11-16T14:09
происшествия
авто
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КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники Калининградской таможни на пункте пропуска Чернышевское в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия, сообщает пресс-служба таможни. "Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения автомобиля Рorsche Cayenne", - говорится в сообщении. Инспекторы провели демонтаж решетки в багажнике и нашли в нише для динамика 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Рыночная стоимость такого груза - около двух миллионов рублей. Владелец авто, прибывший из Литвы 50-летний россиянин, пояснил, что приобрел все товары для себя в магазине охотничьего снаряжения. Однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу заставили инспекторов усомниться, что все это - для личного пользования. Содержимое тайника изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля.
https://ria.ru/20231103/oruzhie-1907154361.html
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происшествия, авто
Калининградские таможенники нашли боеприпасы при проверке Рorsche Cayenne
Калининградские таможенники нашли арсенал с оружием при проверке Рorsche Cayenne
КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости.
Сотрудники Калининградской таможни на пункте пропуска Чернышевское в тайнике багажника Рorsche Cayenne обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия, сообщает пресс-служба
таможни.
"Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения автомобиля Рorsche Cayenne", - говорится в сообщении.
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Инспекторы провели демонтаж решетки в багажнике и нашли в нише для динамика 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Рыночная стоимость такого груза - около двух миллионов рублей.
Владелец авто, прибывший из Литвы
50-летний россиянин, пояснил, что приобрел все товары для себя в магазине охотничьего снаряжения. Однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу заставили инспекторов усомниться, что все это - для личного пользования.
Содержимое тайника изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля.
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