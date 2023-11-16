Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 16.11.2023 (обновлено: 09:30 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/svo-1909753065.html
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2023
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО
Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:23
2023-11-16T09:30
специальная военная операция на украине
общество
орловская область
андрей клычков
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909686853_0:175:960:715_1920x0_80_0_0_070e6de76d3315909d229292dd3c9662.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Вчера, раздавая очередной груз – 20 тонн воды и печи для приготовления еды, – наши ребята, волонтеры, попали под вражеский обстрел. Сегодняшними ударами противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне", – написал он в своем Telegram-канале. Клычков отметил, что команда орловских волонтеров практически каждый день привозит на фронт грузы и гуманитарные посылки и эта помощь сопряжена с огромной опасностью и риском. "К счастью, все живы и здоровы, успели укрыться и свою миссию выполнили до конца – все передали российским военнослужащим. Наши парни, доставляющие посылки, волонтеры – воины тыла, которые заслуживают самых искренних слов восхищения и благодарности. Вопреки всем огненным препятствиям, они продолжают помогать фронту", – добавил Клычков.
орловская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909686853_0:85:960:805_1920x0_80_0_0_1a7f57b6ca9fd78cddc25351c7b92f66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, орловская область, андрей клычков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО

Клычков: волонтеры из Орловской области попали под обстрел ВСУ, пострадавших нет

© Фото : Администрация города ОрлаОрловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Администрация города Орла
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«
"Вчера, раздавая очередной груз – 20 тонн воды и печи для приготовления еды, – наши ребята, волонтеры, попали под вражеский обстрел. Сегодняшними ударами противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне", – написал он в своем Telegram-канале.
Клычков отметил, что команда орловских волонтеров практически каждый день привозит на фронт грузы и гуманитарные посылки и эта помощь сопряжена с огромной опасностью и риском.
"К счастью, все живы и здоровы, успели укрыться и свою миссию выполнили до конца – все передали российским военнослужащим. Наши парни, доставляющие посылки, волонтеры – воины тыла, которые заслуживают самых искренних слов восхищения и благодарности. Вопреки всем огненным препятствиям, они продолжают помогать фронту", – добавил Клычков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоОрловская областьАндрей КлычковРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала