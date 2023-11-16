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Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2023
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО
Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:23
2023-11-16T09:23
2023-11-16T09:30
специальная военная операция на украине
общество
орловская область
андрей клычков
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Вчера, раздавая очередной груз – 20 тонн воды и печи для приготовления еды, – наши ребята, волонтеры, попали под вражеский обстрел. Сегодняшними ударами противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне", – написал он в своем Telegram-канале. Клычков отметил, что команда орловских волонтеров практически каждый день привозит на фронт грузы и гуманитарные посылки и эта помощь сопряжена с огромной опасностью и риском. "К счастью, все живы и здоровы, успели укрыться и свою миссию выполнили до конца – все передали российским военнослужащим. Наши парни, доставляющие посылки, волонтеры – воины тыла, которые заслуживают самых искренних слов восхищения и благодарности. Вопреки всем огненным препятствиям, они продолжают помогать фронту", – добавил Клычков.
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общество, орловская область, андрей клычков, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО
Клычков: волонтеры из Орловской области попали под обстрел ВСУ, пострадавших нет