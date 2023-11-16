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Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО

Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2023

Волонтеры из Орловской области попали под обстрел в зоне СВО

Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:23

2023-11-16T09:23

2023-11-16T09:30

специальная военная операция на украине

общество

орловская область

андрей клычков

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Группа волонтеров из Орловской области попала накануне под украинский обстрел в зоне СВО при раздаче гуманитарного груза бойцам, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Вчера, раздавая очередной груз – 20 тонн воды и печи для приготовления еды, – наши ребята, волонтеры, попали под вражеский обстрел. Сегодняшними ударами противник еще сильнее показал свою беспринципность и самые грязные способы ведения боя, ударив по нашей гуманитарной колонне", – написал он в своем Telegram-канале. Клычков отметил, что команда орловских волонтеров практически каждый день привозит на фронт грузы и гуманитарные посылки и эта помощь сопряжена с огромной опасностью и риском. "К счастью, все живы и здоровы, успели укрыться и свою миссию выполнили до конца – все передали российским военнослужащим. Наши парни, доставляющие посылки, волонтеры – воины тыла, которые заслуживают самых искренних слов восхищения и благодарности. Вопреки всем огненным препятствиям, они продолжают помогать фронту", – добавил Клычков.

орловская область

россия

украина

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общество, орловская область, андрей клычков, россия, украина, вооруженные силы украины